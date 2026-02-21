Колонізація Марса під загрозою: вчені виявили нові перешкоди для життя у космосі

© Pixabay

Реклама

Міжнародна група дослідників зробила важливе відкриття, яке може кардинально змінити підхід до пошуку позаземних цивілізацій. Науковці з’ясували, що наявність рідкої води на екзопланетах не є гарантією існування там життя.

Про це пише tagesschau.

Згідно з результатами масштабного дослідження, ключову роль у формуванні живих організмів відіграють ще два хімічні елементи — фосфор та азот.

Реклама

Чому самої лише води замало

Дослідники наголошують, що майбутні космічні місії мають бути зосереджені саме на пошуку цих елементів за межами Сонячної системи.

Як пояснив планетолог Крейг Уолтон, рідка вода дійсно є базовою умовою для тієї форми життя, яку ми знаємо. Проте цього критично мало. Якщо на планеті є цілі океани, але бракує фосфору або азоту, такий світ приречений бути безжиттєвим. Ці елементи відповідають за енергетичний баланс клітин та процеси утворення ДНК.

За допомогою складних модельних розрахунків команда вчених відтворила процеси, які відбуваються на ранніх етапах зародження нових світів.

Коли планети лише формуються, вони складаються з розплавленої породи. Саме тоді відбувається вирішальне «сортування» хімічних елементів: важкі опускаються до ядра, а легкі залишаються на поверхні. Центральну роль у цьому надзвичайно складному процесі відіграє кисень.

Реклама

Якщо кисню на планеті недостатньо, життєво необхідний фосфор зв’язується з важкими елементами, наприклад із залізом, і назавжди тоне у ядрі. Якщо ж кисню забагато, фосфор залишається доступним у верхніх шарах, але тоді виникає інша проблема — азот масово вивільняється в атмосферу і повністю втрачається у космічному просторі.

«Трохи моторошно уявити, що ти знаходиш планету з водою, летиш туди на ракеті і знаходиш воду, але не знаходиш фосфор — тоді гра закінчується», — підкреслив Крейг Уолтон.

В чому унікальність Землі

Нові дані можуть серйозно ускладнити майбутні плани людства щодо підкорення інших планет. Зокрема, дефіцит фосфору та азоту ставить перед науковцями нові безпрецедентні виклики у питанні запланованої колонізації Марса.

Дослідники припускають, що ідеальний баланс, який склався на нашій планеті, є величезною рідкістю. Планетолог Уолтон не виключає найдраматичнішого сценарію: Земля цілком може бути єдиною населеною та взагалі придатною для життя планетою у всій галактиці.

Реклама

Навіть якщо десь у Всесвіті існує ідеальна екзопланета з водою, фосфором та азотом, людство наразі не має технологій, щоб туди дістатися.

«Ми не можемо просто полетіти до найближчої зоряної системи. Тому ми повинні добре дбати про Землю», — застеріг вчений.

Нагадаємо, раніше кліматологи попередили, що Земля наближається до точки неповернення. Нове дослідження вказує, що ключові природні системи планети значно ближчі до колапсу, ніж вважалося раніше.