Коли і чому комарі почали пити людську кров: несподівана знахідка в ДНК

Комарі призвичаїлися до людської крові 1,8 млн років тому / © Associated Press

Комарі є найсмертоноснішими тваринами для людини, які щороку забирають понад 600 тисяч життів через поширення малярії та інших хвороб. Нещодавнє дослідження показало, що жага до нашої крові виникла в цих комах ще 1,8 мільйона років тому, коли перші гомініди прибули до Південно-Східної Азії.

Про це пише Popular Science.

Як виникла жага до людської крові

Згідно з новим дослідженням, не всі комарі є переносниками небезпечних хвороб. Головна загроза походить від групи Anopheles leucosphyrus. Біологи проаналізували ДНК 38 видів комарів з цієї групи і з’ясували, що мутація, яка змусила їх змінити раціон, відбулася на території сучасних Борнео, Яви, Суматри та Малайського півострова між 2,9 і 1,6 мільйона років тому.

«До цієї мутації комарі цілком задовольнялися кров’ю інших нелюдських приматів, які жили поблизу. Проте розвиток генетичних рецепторів для виявлення запаху тіла гомінідів змусив їх переключитися на наших предків», — зазначає видання.

Комарі допомагають вивчати історію людства

Вчені зазначають, що зміна смакових уподобань комарів ідеально збігається з часом прибуття до цього регіону виду Homo erectus близько 1,8 мільйона років тому. Оскільки сучасні люди з’явилися там значно пізніше (лише 76-63 тисячі років тому), комахи мали вдосталь часу, щоб ідеально пристосуватися до полювання на нас.

Це відкриття не лише переписує історію еволюції самих комах, а й несподівано допомагає антропологам. Здатність комарів орієнтуватися на людський запах свідчить про те, що популяція давніх людей у цьому азійському регіоні була доволі значною і стабільною, що частково компенсує науковцям брак викопних решток.

Нагадаємо, вирубування лісів може збільшувати кількість укусів комарів, небезпечних для людини. Нове дослідження вказує — що менше диких тварин у природних екосистемах, то активніше окремі види комах переходять на людську кров як альтернативне джерело харчування.