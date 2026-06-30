Коли на Землі зникнуть усі рослини: нове дослідження назвало дату

Рослини / © pexels.com

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Рослинне життя на Землі може проіснувати ще майже 1,9 мільярда років. Такого висновку дійшли дослідники, які змоделювали майбутній клімат планети та оцінили, як поступове підвищення температури й зміна рівня вуглекислого газу впливатимуть на виживання рослин.

Про це повідомило видання New Atlas.

Попередні дослідження давали різні оцінки: одні припускали, що рослини можуть зникнути вже приблизно через 100 мільйонів років, тоді як інші відводили їм майже мільярд років. Науковці Джейкоб Хакк-Місра та Ерік Вольф із благодійної організації Blue Marble Space зазначають, що за певних умов рослинна біосфера може зберігатися близько 1,87–1,9 мільярда років.

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У своїх розрахунках дослідники врахували поступове збільшення сонячної радіації через еволюцію Сонця, а також можливі зміни концентрації вуглекислого газу в атмосфері. Вони розглянули два сценарії: у першому рівень CO₂ залишається відносно стабільним, а головною загрозою стає зростання температури, у другому — концентрація вуглекислого газу різко знижується ще до того, як спека досягне критичних значень.

За сценарієм із поступовим потеплінням середня температура поверхні Землі протягом наступних 1,5 мільярда років може зрости більш ніж на 20 °C, а впродовж наступних 500 мільйонів років — ще приблизно на 40 °C. За таких умов навіть найвитриваліші рослини, за прогнозами авторів, не витримають екстремального тепла.

Якщо ж визначальним чинником стане зниження рівня CO₂, то концентрація вуглекислого газу може впасти з понад 400 до трохи більше 30 частин на мільйон приблизно за мільярд років. Через дефіцит вуглекислого газу, необхідного для фотосинтезу, більшості рослин буде дедалі важче виживати. У найоптимістичнішому випадку вони можуть проіснувати приблизно до 1,84 мільярда років у майбутньому.

Водночас учені наголошують, що ці прогнози мають низку припущень. Майбутній розвиток життя, еволюційні зміни або потенційні технології, які могли б змінити кліматичні умови, здатні вплинути на долю біосфери. Крім того, навіть після зникнення рослин мікробне життя, теоретично може ще тривалий час існувати глибоко під поверхнею Землі.

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