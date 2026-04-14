Коли настане кінець світу: шокувальний прогноз суперкомп’ютера NASA

Земля / © Freepik

Реклама

Нове дослідження на основі даних NASA виявило, що атмосфера Землі збідніє на кисень значно швидше, ніж припускали попередні моделі. Вчені розрахували критичну дату, коли розширення Сонця зробить планету непридатною для життя.

Про це пише Daily Star.

Усе життя на Землі має свій неминучий природний кінець. За словами дослідників Казумі Озакі та Крістофера Т. Рейнхарда, він настане значно раніше, ніж вважалося досі.

Реклама

Близько 2,5 млрд років тому атмосфера Землі майже не містила кисню. Ситуацію кардинально змінила поява організмів, які почали виробляти кисень як побічний продукт. Так звана Велика киснева подія призвела до зникнення більшості тогочасних форм життя, але водночас сформувала насичену киснем біосферу, яку — як зазначають Озакі та Рейнхард — можна було б зафіксувати навіть із великої відстані.

Втім, це кисневе середовище не є вічним. Використовуючи дані Інституту астробіології NASA, вчені визначили, що «термін придатності» атмосфери настане раніше, ніж прогнозувалося.

«Протягом багатьох років тривалість існування біосфери Землі обговорювалася з урахуванням поступового збільшення яскравості Сонця», — пояснює Озакі, провідний автор дослідження.

Нові результати свідчать, що попередні оцінки, які відводили Землі приблизно 2 млрд років до втрати придатності для життя, були значно завищеними.

Реклама

Коли Земля втратить кисень?

Попри це, причин для негайного занепокоєння немає. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, показує, що замість 2 млрд років у людства є близько 1 млрд. За розрахунками моделей NASA, це станеться приблизно 1 000 002 021 року.

Якщо людство зможе подолати власні руйнівні тенденції та об’єднати зусилля у вирішенні кліматичних проблем, майбутні покоління, можливо, знайдуть способи або стабілізувати ситуацію, або залишити Землю.

«Наразі фотосинтетична біосфера Землі забезпечує значні обсяги кисню (O2) для океансько-атмосферної системи… внаслідок чого сучасна атмосфера приблизно на 20% складається з кисню за об’ємом. Однак наявність організмів, що здійснюють кисневий фотосинтез (рослини та мікроорганізми), сама по собі може бути недостатньою для підтримання високого рівня кисню в атмосфері», — пояснюють Озакі та Рейнхард.

«Загалом вважається, що протягом більшої частини історії Землі рівень кисню був значно нижчим, ніж сьогодні, і сучасна його концентрація сформувалася лише після появи наземних рослин, які прискорили геохімічні цикли життєво важливих елементів (насамперед фосфору) на поверхні Землі», — додали вчені.

Реклама

Очікується, що впродовж наступного мільярда років Сонце поступово розширюватиметься та випромінюватиме більше тепла, перетворюючи Землю на непридатне для життя середовище. У результаті вода почне випаровуватися з поверхні планети, підніматиметься у верхні шари атмосфери, що зрештою призведе до руйнування кисневого середовища, необхідного для існування життя.

Крім того, зазначається, що запропонована NASA місія Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) дасть змогу спостерігати подібні процеси на віддалених планетах і допоможе виявляти як зародження, так і зникнення життя в інших світах.

До слова, через 250 млн років формування суперконтиненту Пангея Ультіма може призвести до масового вимирання ссавців і людей через екстремальну спеку до 70°C. Дослідження вчених Брістольського університету показує, що злиття суші знищить охолоджувальний ефект океанів, а вулканічна активність підвищить рівень CO₂, зробивши непридатними для життя до 92% поверхні Землі. Хоча цей сценарій віддалений, науковці попереджають: сучасне спалювання викопного палива наближає критичну концентрацію парникових газів і кліматичну катастрофу значно швидше, ніж передбачають геологічні цикли.