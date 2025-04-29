Коли шкідливі звички починають руйнувати організм: вчені назвали точний вік

Вплив шкідливих звичок / © Associated Press

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Фінські вчені з Університету прикладних наук Лауреа провели довгострокове дослідження та визначили критичний вік, коли шкідливі звички серйозно підривають організм.

Про це повідомило видання Unilad.

Спостерігаючи за групою з 326 фінів, народжених у 1959 році, протягом кількох десятиліть — від 27 до 61 року — дослідники зафіксували їхній фізичний та психічний стан. Результати виявилися тривожними: вже до 36 років у тих, хто зловживав алкоголем, курив або мало рухався, починали проявлятися помітні проблеми зі здоров’ям:

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Куріння — погіршувало психічне здоров’я.

Алкоголь — впливав і на фізичний стан, і на психіку.

Відсутність спорту — призводила до хронічних хвороб.

До 61 року 120 учасників померли, причому основні причини — серцево-судинні захворювання та рак.

«Наші результати підкреслюють важливість якомога ранньої боротьби з ризикованими для здоров’я звичками, такими як куріння, надмірне вживання алкоголю та фізична неактивність, щоб запобігти накопиченню шкоди, яку вони завдають з роками», — зазначив провідний автор дослідження, доктор Тія Кекаляйнен.

Навіть якщо в молодості ви курили чи пили, перехід на здоровіший спосіб життя значно знижує ризики.

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