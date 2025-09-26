Коли спека стає смертельною: яку максимальну температуру може витримати людина

Спека / © ТСН.ua

Реклама

Дослідники встановили точку, за якої організм людини більше не здатний охолоджуватися природним шляхом. Критичним вважається показник 35 °C за так званим «вологим термометром».

Про це повідомило видання Live Science.

Температура «вологого термометра» — це не звичайна спека. Вона вимірюється термометром, обгорнутим вологою тканиною, і враховує не лише нагрівання, а й вологість. Саме ця комбінація робить перегрівання небезпечним: коли повітря надто вологе, піт перестає випаровуватися і тіло втрачає здатність охолоджуватися.

Реклама

Колін Реймонд із Лабораторії реактивного руху NASA пояснює: сухе повітря навіть за високої температури переноситься легше. Але якщо спека поєднується з високою вологістю, показник «вологого термометра» різко зростає й може перевищити межу виживання.

Наприклад, за температури 46 °C і вологості 30% «вологий» показник становить лише 30,5 °C. А ось за 38,9 °C і 77% вологості він піднімається вже до 35 °C — межі, після якої починається перегрівання організму. Наслідки небезпечні: тахікардія, запаморочення, втрата свідомості, а протягом кількох годин — навіть смерть.

Такі показники вже фіксувалися за останні десятиліття в Пакистані та в районі Перської затоки. Прогнози невтішні: у найближчі 30–50 років подібні умови можуть стати звичними для Південної та Південно-Східної Азії, Мексики й частини Африки.

Втім, Поуп Мозлі з Університету штату Аризона наголошує: 35 °C — лише умовна межа для здорової людини в ідеальних умовах. На практиці витривалість може бути значно нижчою й залежить від віку, хвороб і навіть прийнятих ліків.

Реклама

Нагадаємо, у водах між Австралією та Тасманією виявили дивовижне сяйво, яке видно з космосу. Довжина бірюзової смуги перевищує 800 км.