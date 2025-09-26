ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

Коли спека стає смертельною: яку максимальну температуру може витримати людина

Людський організм має межу витривалості до спеки. Науковці встановили, що критичним є показник 35°C за «вологим термометром».

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Спека

Спека / © ТСН.ua

Дослідники встановили точку, за якої організм людини більше не здатний охолоджуватися природним шляхом. Критичним вважається показник 35 °C за так званим «вологим термометром».

Про це повідомило видання Live Science.

Температура «вологого термометра» — це не звичайна спека. Вона вимірюється термометром, обгорнутим вологою тканиною, і враховує не лише нагрівання, а й вологість. Саме ця комбінація робить перегрівання небезпечним: коли повітря надто вологе, піт перестає випаровуватися і тіло втрачає здатність охолоджуватися.

Колін Реймонд із Лабораторії реактивного руху NASA пояснює: сухе повітря навіть за високої температури переноситься легше. Але якщо спека поєднується з високою вологістю, показник «вологого термометра» різко зростає й може перевищити межу виживання.

Наприклад, за температури 46 °C і вологості 30% «вологий» показник становить лише 30,5 °C. А ось за 38,9 °C і 77% вологості він піднімається вже до 35 °C — межі, після якої починається перегрівання організму. Наслідки небезпечні: тахікардія, запаморочення, втрата свідомості, а протягом кількох годин — навіть смерть.

Такі показники вже фіксувалися за останні десятиліття в Пакистані та в районі Перської затоки. Прогнози невтішні: у найближчі 30–50 років подібні умови можуть стати звичними для Південної та Південно-Східної Азії, Мексики й частини Африки.

Втім, Поуп Мозлі з Університету штату Аризона наголошує: 35 °C — лише умовна межа для здорової людини в ідеальних умовах. На практиці витривалість може бути значно нижчою й залежить від віку, хвороб і навіть прийнятих ліків.

Нагадаємо, у водах між Австралією та Тасманією виявили дивовижне сяйво, яке видно з космосу. Довжина бірюзової смуги перевищує 800 км.

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie