Коли технології перевершать людський інтелект: чекати недовго

Штучний інтелект / © Pixabay

На думку науковців, сингулярність, тобто момент, коли штучний інтелект вперше перевершить людський розум, може настати значно швидше, ніж вважалося раніше.

Про це пише видання The Daily Mail з посиланням на звіт дослідницької групи AIMultiple, в якому об’єднано прогнози 8590 вчених та підприємців зі сфери технологій.

Результати дослідження показали, що прогнози експертів щодо сингулярності стають все точнішими з кожним неочікуваним стрибком у можливостях штучного інтелекту.

У середині 2010-х років вчені загалом вважали, що штучний інтелект не зможе перевершити людський розум раніше 2060 року.

Зараз деякі лідери галузі вважають, що сингулярність може настати вже через три місяці, тобто на початку 2026 року.

Зокрема, такий радикальний прогноз зробив Даріо Амоді, головний виконавчий директор і засновник провідної компанії зі штучного інтелекту Anthropic.

Він каже, що штучний інтелект 2026 року буде «розумнішим за лауреата Нобелівської премії у більшості відповідних галузей» та «засвоюватиме інформацію та генеруватиме дії приблизно в 10–100 разів швидше за людину».

І він не самотній зі своїми сміливими прогнозами.

Ілон Маск, генеральний директор Tesla та очільник творців Grok — xAI, також нещодавно передбачив, що суперінтелект з’явиться наступного року.

Виступаючи під час широкомасштабного інтерв’ю на X у 2024 році, пан Маск сказав: «Якщо визначити ШІ як розумніший за найрозумнішу людину, я думаю, що це, ймовірно, станеться наступного року або протягом двох років».

Так само Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, розробника ChatGPT, ще у 2024 році заявив, що суперінтелект з’явиться «за кілька тисяч днів».

Це означає, що сингулярність настане приблизно з 2027 року.

Переоцінки потенціалу штучного інтелекту зумовлені тим, що потужність провідних моделей ШІ зросла експоненціально, приблизно подвоюючись кожні сім місяців.

Якщо це експоненціальне зростання почне прискорюватися, це може запустити ланцюгову реакцію, яка призведе до раптового інтелектуального вибуху.

З цієї причини деякі лідери у сфері штучного інтелекту вважають, що сингулярність може настати неймовірно швидко, як тільки будуть виконані відповідні умови.

