Рідкісне "вогняне кільце" Сонця: коли та де його можна побачити

Космос / © Pixabay

Реклама

Над Антарктидою 17 лютого відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення, коли Місяць закриє більшу частину Сонця, залишивши на небі «вогняне кільце».

Про це повідомляє астрономічний оглядач Ентоні Вуд, пише видання Space.

За його словами, це перше сонячне затемнення 2026 року і одне з найефектніших астрономічних явищ року. Під час затемнення Місяць розташовуватиметься так, що закриватиме центральну частину Сонця, залишаючи видимою лише тонку зовнішню смужку, що створює враження палаючого кільця в південному небі. Такий тип затемнення називають кільцеподібним або аннулярним.

Реклама

Явище розпочнеться о 7:12 ранку за східним часом (12:12 за Гринвічем) і триватиме 1 хвилину 52 секунди. Найкраще його можна буде спостерігати на дослідницьких станціях в Антарктиді, де воно стане доступним обмеженій кількості людей, а також мільйонам пінгвінів, що населяють крижаний континент.

Для спостереження за затемненням у більш віддалених регіонах, зокрема на південному краю Південної Америки, південному сході Африки та частково над океанами, воно буде частковим, створюючи ефект, ніби Місяць «відкусив» шматок Сонця.

Експерт наголосив на необхідності обережності: дивитися на Сонце без спеціального захисту небезпечно і може призвести до миттєвого та незворотного пошкодження очей. Для безпечного спостереження рекомендується використовувати окуляри для затемнення або спеціальні сонячні біноклі, що блокують шкідливе ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання.

Вуд також нагадав, що вже 12 серпня 2026 року очікується повне сонячне затемнення, тож зараз гарний час підготувати необхідне обладнання для спостереження за небесними явищами.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у серпні 2027 року відбудеться рідкісне сонячне затемнення, яке за тривалістю стане найбільшим у XXI столітті. Воно охопить частини Європи, Африки та Близького Сходу, зануривши ці території у темряву більш ніж на шість хвилин.