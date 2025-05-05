Коли загине Земля: тривожний прогноз Гокінга підтвердило NASA

Астрофізик Стівен Гокінг / © Associated Press

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Легендарний астрофізик Стівен Гокінг ще за життя озвучив моторошний прогноз щодо майбутнього Землі — і тепер ці тривожні припущення частково підтвердилися з боку NASA. Проблеми, які окреслив Гокінг, уже сьогодні становлять реальну небезпеку для людства.

Про це пише farmingdale-observer.com.

Передбачення Стівена Гокінга про загибель Землі

Під час виступу на саміті Tencent WE у Пекіні 2017 року Гокінг попередив: до 2600 року Земля може стати непридатною для життя, буквально перетворившись на «гігантську вогняну кулю». Причиною, на його думку, стане надмірне зростання населення і стрімке виснаження природних ресурсів. Фізик наголошував, що людство має вже зараз готуватися до евакуації з планети, аби уникнути повного зникнення виду.

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Гокінг змалював похмуру картину майбутнього: якщо нічого не зміниться, люди буквально стоятимуть «пліч-о-пліч» на перенаселеній і перегрітій Землі.

Оцінка NASA

Хоча в NASA не підтвердили конкретну дату апокаліпсису, озвучену Гокінгом, фахівці агентства погоджуються з головною тезою: темпи споживання ресурсів справді є загрозливими. У своїй оцінці вони зазначають, що нинішній рівень використання енергії та ресурсів може наблизити екологічну катастрофу навіть швидше, ніж передбачалося.

Таким чином, ризик екзистенційного масштабу — не гіпотетичний, а реальний сценарій розвитку подій.

Гокінг наполягав на колонізації космосу

Усвідомлюючи потенційну приреченість Землі, Гокінг був переконаним прихильником міжпланетного майбутнього людства. Він активно підтримував проєкт Breakthrough Starshot, запущений 2016 року. Ця ініціатива передбачає створення мініатюрних космічних апаратів, які вирушать до сусідніх зоряних систем у пошуках придатних для життя планет.

Для Гокінга міжзоряна колонізація була не просто науковою фантазією, а життєво необхідною «страховкою» на випадок глобальних катастроф — від кліматичних до астероїдних.

І хоча його прогноз охоплював часову перспективу у кілька століть, оцінки NASA дають підстави вважати, що часу може залишитися значно менше, ніж припускалося раніше.

До слова, за розрахунками знаменитого фізика та математика Ісаака Ньютона, зробленими 1704 року, кінець світу може настати 2060 року. Свої висновки він записав на аркуші паперу поряд із математичними обчисленнями.

Зауважимо, нещодавно міжнародна група використала квантовий комп’ютер канадської компанії D-Wave та змоделювала можливий сценарій загибелі Всесвіту.