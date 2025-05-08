Коли Земля втратить кисень - вчені назвали точну межу виживання планети

Коли Земля втратить кисень. / © Unsplash

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Вчені попереджають, що через приблизно мільярд років Земля втратить атмосферний кисень — основну умову для існування складних форм життя.

Про це пише видання Sky at night magazine.

Епоха кисню закінчиться раніше, ніж помре Сонце

Дослідники Казумі Одзакі (Університет Тохо, Японія) та Крістофер Рейнхард (Технологічний інститут Джорджії, США) змоделювали атмосферне майбутнє планети за допомогою 400 тисяч комп’ютерних симуляцій. Вони дійшли висновку, що через еволюцію Сонця, яке з часом ставатиме яскравішим, зменшиться рівень вуглекислого газу. Це зупинить фотосинтез — основне джерело кисню на Землі.

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У результаті атмосфера зазнає різкого “розкиснення” — кисень зникне, а його місце займуть метан і водяна пара. Планета перегріється, океани випаруються. У таких умовах виживуть лише примітивні анаеробні бактерії — подібні до тих, що існували до появи фотосинтезу понад два мільярди років тому.

Наслідки для пошуку позаземного життя

Це відкриття змінює уявлення про біосигнатури — ознаки життя на інших планетах. Кисень, який досі вважався одним із ключових показників, виявляється тимчасовим явищем у масштабах існування планети. За оцінками дослідників, “киснева фаза” займає лише 20–30% історії Землі. Відтак астрономам слід звертати увагу також на інші ознаки — метан, органічні молекули та інші нестабільні сполуки.

Чи загрожує це людству?

На щастя, подія очікується не раніше ніж за мільярд років. Але вона підкреслює, наскільки крихкою є життєва рівновага на планеті.

“Це не просто прогноз для Землі, — зазначає Одзакі. — Це частина ширшої картини, яка допомагає зрозуміти еволюцію планетних атмосфер у Всесвіті”.

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