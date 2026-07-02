Учені назвали точну дату, коли на Землі зникне остання рослина

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Учені дійшли висновку, що рослинний світ на Землі здатний існувати ще приблизно 1,9 мільярда років. Такий прогноз було отримано після моделювання майбутніх кліматичних змін і аналізу того, як зростання температури та зміна концентрації вуглекислого газу позначаться на житті рослин

Про це пише Live Science.

Це процес, який використовують рослини, водорості та деякі бактерії для перетворення сонячного світла на енергію. Цей механізм хімічно перетворює вуглекислий газ і воду на цукри та кисень. Для цього необхідні як вуглекислий газ, так і сонячне світло.

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Однак за певних температур механізм фотосинтезу рослин вимикається. Це означає, що зрештою Сонце нагріє Землю настільки, що рослини більше не зможуть фотосинтезувати, що, у свою чергу, призведе до руйнування цілих харчових ланцюгів і загибелі всього живого. Ще одна проблема полягає в тому, що в міру того, як Сонце ставатиме яскравішим, в атмосфері Землі буде менше вуглекислого газу.

Раніше дослідники називали різні терміни зникнення рослинності. Одні вважали, що рослини можуть зникнути вже через 100 мільйонів років, інші припускали, що вони збережуться майже мільярд років. Однак фахівці Джейкоб Хакк-Міссра та Ерік Вольф з організації Blue Marble Space дійшли висновку, що за сприятливих умов рослинна біосфера може проіснувати близько 1,87-1,9 мільярда років.

Автори дослідження наголошують, що такі розрахунки ґрунтуються на низці припущень. На подальшу долю біосфери можуть вплинути еволюція живих організмів, нові технології або зміни кліматичних процесів. Водночас учені не виключають, що після зникнення рослин мікробне життя ще тривалий час зможе зберігатися у глибинних шарах Землі.

Раніше вчені попередили, що світ застиг на порозі масштабних екологічних змін. Подальше підвищення середньої температури на планеті призведе до значного почастішання так відомих гідрокліматичних «стрибків». Йдеться про аномальні та надзвичайно різкі переходи від екстремальних посух до руйнівних злив і навпаки.

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