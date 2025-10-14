Комахи часів динозаврів: унікальна знахідка в бурштині Еквадору змінила уявлення вчених

Бурштин / © Credits

Палеонтологи зробили історичне відкриття, яке змінює уявлення про стародавній світ: в Еквадорі вперше знайдено бурштин з комахами крейдяного періоду, віком понад 100 мільйонів років. Ця знахідка заповнює величезну прогалину в розумінні біорізноманіття Південної півкулі часів динозаврів.

Про це пише Discover.

До цього моменту всі знахідки комах у бурштині крейдяного періоду (143-66 млн років тому) походили виключно з Північної півкулі. Через це знання вчених про екосистеми та біорізноманіття південного суперконтиненту Гондвана, від якого згодом відділилася Південна Америка, залишалися дуже обмеженими.

«Наше розуміння біорізноманіття та екосистем Південної півкулі в цей період залишалося обмеженим», — пояснює авторка дослідження Моніка Солорсано-Кремер.

Що знайшли у стародавній смолі

Щоб заповнити цю прогалину, команда вчених проаналізувала зразки бурштину з формації Холлін на сході Еквадору. У затверділій смолі, яка колись стікала по кронах дерев, їм вдалося виявити унікальні «біовключення»:

одну ногохвостку;

фрагменти скам’янілого павутиння;

частини комах п’яти різних загонів, серед яких були мухи, жуки, мурахи та оси;

спори та пилок стародавніх рослин.

Комахи / © discover.net.ua

Це відкриття дозволило вченим буквально зазирнути у світ, що існував 112 мільйонів років тому, в період, коли Південна Америка почала відділятися від Гондвани.

Аналіз знахідок показав, що в ті часи на території сучасного Еквадору існувало вологе, тепле та густо вкрите лісами середовище. Вже тоді там були поширені квіткові рослини. Дослідники також з’ясували, що бурштин, у якому збереглися комахи, є смолою дерева, схожого на сучасну Араукарію — рід вічнозелених хвойних дерев.

Нагадаємо, дослідники знайшли у гніздах бородатих грифів людські речі, яким понад шість століть.