Комахи масово зникають по всьому світу: вчені розповіли, яку загрозу це несе

Популяції комах стрімко скорочуються по всьому світу — навіть у місцях, де немає людей. Вчені фіксують зникнення метеликів, жуків, мух і коників, а головним чинником вважають зміни клімату.

Дослідження американського біолога Кіта Сокмана показало: на ізольованому лузі в Колорадо чисельність летючих комах за два десятиліття зменшилася більш ніж на 70%. Вчений протягом 2004–2024 років вимірював щільність популяцій і виявив чіткий зв’язок між спекотним літом та зменшенням кількості комах наступного сезону. Це свідчить, що навіть у місцях без безпосереднього впливу людини головним чинником залишається клімат.

Подібні дані отримані й в інших регіонах. Зміни кліматичних циклів, зокрема Ель-Ніньйо, вже суттєво вплинули на популяції тропічних комах, особливо метеликів та жуків. Мухи ж виявилися надзвичайно чутливими до різких кліматичних коливань.

Науковці також звертають увагу на історичні свідчення. Наприклад, на Фіджі чисельність близько 79% місцевих видів мурах різко скоротилася після появи перших людей понад 3 тисячі років тому. Дослідження геномів із музейних колекцій підтвердили масштабні зміни чисельності. Водночас завезені види демонструють стрімке зростання.

Скорочення біомаси комах запускає ефект доміно. Уже зараз зафіксовано падіння чисельності птахів, ящірок і жаб, для яких комахи є основним джерелом їжі. Вчені наголошують: навіть ті види, які пристосовуються до нових умов, не можуть повністю замінити роль зниклих, а це загрожує стабільності екосистем.

