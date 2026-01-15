Комарі міняють меню: як вирубка лісів робить людей їхньою здобиччю

Комар / © Associated Press

Реклама

Вирубка лісів може збільшувати кількість укусів комарів, небезпечних для людини. Нове дослідження вказує: чим менше диких тварин у природних екосистемах, тим активніше окремі види комах переходять на людську кров як альтернативне джерело харчування.

Про це повідомило видання Popular Science.

Команда з Федерального університету Ріо-де-Жанейро проаналізувала раціон комарів, що мешкають в Атлантичному лісі Південної Америки. Мікробіолог Сержіо Лісбоа Мачадо розповів, що дослідники спершу хотіли з’ясувати, якою кров’ю комахи харчуються для розмноження. Однак результати здивували: у частини зразків виявили людську ДНК — навіть у заповідних зонах, де контакт із людьми мінімальний.

Реклама

Процес визначення джерел крові був складним. У лабораторію привозили десятки видів комарів, але ДНК і РНК частково руйнувалися під час транспортування. Попри це, вченим вдалося з’ясувати, що зникнення диких тварин змушує комарів переходити на нові доступні «ресурси» — передусім людей.

За словами Мачадо, комарі швидко адаптуються до змін середовища. Якщо вони починають регулярно харчуватися певним видом крові, то з часом можуть віддавати йому перевагу. Це створює додаткові загрози, адже види, які раніше не відігравали значної ролі у поширенні хвороб, потенційно можуть стати новими переносниками інфекцій.

«Ми вважаємо, що це оборотний процес, але це вимагатиме відновлення біома з одночасним продовженням нашого дослідження. Ми все ще шукаємо більше доказів того, що комарі мають бажане джерело їжі. Наразі ми спостерігаємо, що існує ймовірність того, що вони адаптуються до інших джерел і не віддають перевагу людській крові», — додав дослідник.

Атлантичний ліс нині зберіг лише частину своєї початкової площі. Схожа ситуація спостерігається і в інших регіонах світу — там, де зникає природне середовище, зростають шанси появи нових патогенів і переносників. Учені нагадують, що вже є приклади, коли зміни ландшафтів сприяли поверненню небезпечних видів, зокрема малярійного комара Anopheles darlingi в Амазонії.

Реклама

Дослідження також вписується в ширший контекст зоонозних загроз — хвороб, що передаються від тварин до людей. Прикладом таких ризиків стала пандемія COVID-19, яка показала, до яких наслідків може призвести втручання людини в природні екосистеми.

Нагадаємо, життя без сонця, дощу й звичних джерел енергії виявили в печері Аялон. Вона десятки мільйонів років була повністю відрізана від поверхні Землі.