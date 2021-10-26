Комерційний бізнес у космосі: на орбіті Землі планують створити "готель" для туристів

Комерційний бізнес у космосі: на орбіті Землі планують створити "готель" для туристів

У створенні проєкту, зокрема, візьме участь Джефф Безос.

Провідні космічні гіганти Blue Origin, Boeing, Sierra Space та кілька інших партнерів оголосили про плани створити станцію під назвою Orbital Reef на орбіті Землі.

Про це 25 жовтня повідомили на сайті Space.

Представники компаній планують запустити Orbital Reef вже до кінця 2020-х років. За їх словами, ймовірними клієнти Orbital Reef будуть уряди країн, приватний сектор і навіть космічні туристи.

“Протягом понад 60 років NASA та інші космічні агенції розробляли орбітальні космічні польоти та космічне житло, що дозволило нам розпочати комерційний бізнес у цьому десятилітті”, — поділився Брент Шервуд, старший віце-президент з програм перспективного розвитку Blue Origin.

“Ми розширимо доступ, знизимо вартість та надамо всі послуги та зручності, необхідні для нормалізації космічних польотів, — додав він. — Яскрава бізнес-екосистема працюватиме на низькій навколоземній орбіті, генеруючи нові відкриття, нові продукти, нові розваги та глобальну поінформованість”.

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Варто зазначити, що Orbital Reef — це спільний проєкт найбільших гравців космічної індустрії. Важку ракету Джеффа Безоса — New Glenn — планують вперше запустити наприкінці 2022 року. Саме вона і стане основною пусковою установкою для доставки станції Orbital Reef у космос.

Компанія Boeing, що є ключовим партнером програми Міжнародної космічної станції, відповідатиме за експлуатацію та технічне обслуговування Orbital Reef. Компанія також обіцяє забезпечити наукові модулі і доставити людей та вантажі на орбіту за допомогою своєї капсули Starliner.

Модулі Large Integrated Flexible Environment (LIFE) виробництва Sierra Space стануть основним житловим приміщенням на Orbital Reef.

Genesis Engineering Solutions планує надати космічний корабель, що вміщуватиме всього одну людину. Це дозволить відвідувачам Orbital Reef виходити зі станції прямо у відкритий космос .

Державний університет Арізони очолить консорціум із 14 університетів, які надаватимуть консультації з досліджень та працюватимуть у цьому напрямку з громадськістю.

За планом запуск Orbital Reef відбудеться до кінця 2020-х років у “базовій конфігурації”. Вона складається із системи живлення, основного модуля, довкілля LIFE, наукового модуля та космічного корабля Genesis. Цей форпост отримає 830 кубічних метрів герметичного об'єму і зможе обслуговувати до 10 осіб. Про це розповів Брент Шервуд під час прес-конференції на Міжнародній астронавтичній конференції у Дубаї. Варто зазначити, що внутрішній об'єм всієї МКС (Міжнародної космічної станції) складає 916 метрів кубічних.

Старший віце-президент з програм перспективного розвитку Blue Origin, відмовився надати оцінку вартості комерційної станції, проте сказав, що вона буде меншою за ціну МКС приблизно на $100 млрд.

Партнери Orbital Reef очікують, що згодом станція зростатиме, і зрештою буде підключено ще багато додаткових модулів.

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