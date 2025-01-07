Яскравіше за Венеру: комета ATLAS здатна засяяти так, що її побачать навіть на світанку

З 13 по 16 січня C/2024 G3 пройде перигелій, наблизившись до Сонця на 13,5 мільйона кілометрів.

Комета C/2024 G3, відома як ATLAS, може стати яскравим небесним видовищем наступного тижня, якщо не розпадеться під час наближення до Сонця. Відкрита за допомогою телескопа ATLAS, вона несе потенціал стати найяскравішою кометою 2025 року.

Про це пише Sky And Telescope.

Основні моменти

Наближення до Сонця: Комета досягне перигелію (найближчої точки до Сонця) між 13 та 16 січня, наблизившись на відстань 13,5 мільйона кілометрів. Існує ризик, що вона може розпастися під час цього зближення, як це трапляється з багатьма кометами з хмари Оорта.

Яскравість: Якщо комета переживе перигелій, її зоряна величина може досягти -5, що зробить її яскравішою за будь-яку зірку на нічному небі, окрім Сонця, та навіть яскравішою за Венеру.

Спостереження: Найкращі умови для спостереження будуть у Південній півкулі. Жителі північніше екватора, зокрема в Україні, матимуть обмежені можливості для спостереження через низьке розташування комети на небі та її близькість до Сонця. Рекомендується спостерігати комету через зображення коронографа LASCO C3, коли вона проходитиме через його поле зору з 11 по 14 січня.

Спостереження за кометою поблизу Сонця може бути небезпечним для очей. Рекомендується використовувати спеціалізоване обладнання та дотримуватися безпечних методів спостереження.

Нагадаємо, у січневому небі можна буде побачити метеорний дощ, покриття Сатурна та протистояння Марса. Отже, січень обіцяє стати справжнім святом для любителів астрономії.

Читайте також: