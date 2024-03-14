"Комета диявола" мчить до Землі: чи зможуть її побачити українці

Вона стане найяскравішою для спостерігачів у квітні 2024 року.

"Комета диявола", що за своїм розміром більша за гору Еверест, наближається до Землі. Подібне відбувається раз на 70 років. Видно її буде неозброєним оком.

Про це пише видання The Guardian.

Крижане тіло є кометою типу Галлея, її офіційна назва — 12P/Понс-Брукса. Комета завершує свій оберт орбітою раз на 71,3 року.

Яскравість комети наростатиме від кінця березня і сягне максимуму в період від 8 до 21 квітня. Наразі найкращий вид на комету можна знайти в Північній півкулі (Європа та Україна розташовані саме там). Тим, хто хоче побачити її, варто вийти ясного вечора і дивитися в небо, низько на захід та північний захід, коли сутінки вже закінчаться.

Вчені порадили використати бінокль, щоб роздивитись небесне явище якнайкраще.

Раніше стало відомо, що цього року в нічному небі можна буде побачити рідкісне явище — вибух нової зірки. І цей вибух можна буде спостерігати неозброєним оком.

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