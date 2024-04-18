"Комета диявола" наближається до Землі: коли її можна побачити

За кометою Понса-Брукса можна буде спостерігати у нічному небі протягом кількох днів.

Дивовижна зелена комета 12Р/Понса-Брукса вже за три дні, 21 квітня, досягне найближчої до Сонця точки у своїй орбіті, яка знаходиться на відстані 232 мільйони кілометрів від нашої зірки. Комета стає яскравішою з кожним днем, і вже зараз її можна побачити у нічному небі північної півкулі Землі.

Про це пише Live Science.

Видання зазначає, що комету навряд чи вдасться побачити неозброєним оком. Тим, хто хоче спостерігати за цим явищем, доведеться озброїтися телескопом або принаймні потужним біноклем.

Комета буде видимою кілька днів до та після 21 квітня одразу після того, як скінчаться сутінки.

"Попри те, що комета досягне максимальної яскравості, оскільки вона знаходиться ближче до Сонця, вона досить далеко від нас. Комети можуть демонструвати серйозні зміни в яскравості в міру того, як їх нагріває Сонце, але якщо чогось не станеться, комету можна буде побачити лише у бінокль чи телескоп", – пояснив доцент кафедри астрономії та астрофізики Університету Вілланова в Пенсільванії Френк Мелоні.

Комету 12Р/Понса-Брукса астрономи прозвали "кометою диявола" за дивні "роги", які утворилися внаслідок криовулканичної активності. За останні 9 місяців на кометі відбулися чотири виверження. Після останнього, яке сталося 14 листопада минулого року, роки комети зникли з невідомої причини.

Комета 12Р наблизиться до Землі 2024 року / Фото: Comet Chasers/Richard Miles

Найближчої точки до Землі комета Понса-Брукса досягне у червні, але тоді її можна буде побачити лише у південній півкулі. Наступного разу комета диявола повернеться за 71 рік, тобто у 2095 році.

Нагадаємо, уперше комету Понса-Брукса помітили ще 1812 року. Її розмір вдвічі перевищує гору Еверест.

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