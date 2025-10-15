Комета Леммона летить до Землі: що відомо про яскравого "гостя" та як його побачити

Комета / © Pixabay

Яскрава комета C/2025 A6 (Леммона), яку вже можна побачити на нічному небі неозброєним оком, влаштувала справжнє космічне шоу напередодні свого зближення із Землею. Астрофотографу вдалося зафіксувати вражаючий момент, коли потужний потік сонячного вітру буквально відірвав частину її гігантського хвоста.

Про це пише Space.

Астрофотограф Бреннан Гілмор опублікував унікальний 60-хвилинний таймлапс, знятий 2 жовтня. На ньому видно, як постійний потік заряджених частинок від Сонця, відомий як сонячний вітер, врізається в хвіст комети і відриває від нього величезний шматок. Це явище, відоме як «подія роз’єднання», є надзвичайно видовищним, але рідко потрапляє в об’єктиви з такою деталізацією.

Що відомо про комету Леммона

Комета C/2025 A6 (Леммона) була відкрита 3 січня цього року і відтоді її яскравість стрімко зростає. Вона має довгий період обертання навколо Сонця — 1350 років. Зараз комета привертає увагу своїм яскраво-зеленим сяйвом коми — хмари газу та пилу, що оточує її ядро.

Хвіст комети — це викинутий нею матеріал, який відбиває сонячне світло. Через тиск сонячного вітру він завжди спрямований у бік від Сонця.

Як і коли побачити комету в небі:

Найголовніше — комету Леммона вже можна побачити неозброєним оком! Її яскравість досягла зоряної величини +5.1, що дозволяє помітити її як дуже тьмяний, розмитий об’єкт на темному небі, далеко від міських вогнів.

З кожним днем вона ставатиме все яскравішою. Ключові дати для спостерігачів:

21 жовтня — комета максимально наблизиться до Землі.

8 листопада — комета досягне перигелію, найближчої до Сонця точки своєї орбіти, і її яскравість буде піковою.

Шукайте комету в найближчі тижні, щоб не пропустити одне з найцікавіших небесних шоу цієї осені.

