Комета може знищити Землю, і це може статися тривожно швидко

Пакистанський релігійний діяч Ріаз Ахмед Шахі заявив, що до кінця поточного року Земля зіткнеться з кометою, що призведе до повного знищення людства.

Про це пише видання Daily Express.

Згідно з інформацією видання, Шахі описує можливу подію як «останній день існування світу» та стверджує, що космічний об’єкт уже нібито рухається у напрямку планети. У книзі автор зазначає, що зіткнення очікується «протягом наступних 20–25 років» після публікації його праці.

Daily Mail повідомляє, що містик називає можливу катастрофу «карою за духовне відхилення людства». У своїх текстах Шахі критично оцінює діяльність урядів та міжнародних організацій у сфері наукових досліджень та космічних програм.

«Якщо вони докладають стільки зусиль до наукових досліджень, то яка користь людству від того, що вони досягли Місяця та Юпітера? Чи створені ними ліки, які можуть зупинити старіння або перемогти смерть?» — цитує видання уривки книги.

За інформацією Daily Mail, Шахі є духовним лідером суфійського напряму та засновником організацій Anjuman Serfaroshan-e-Islam та Messiah Foundation International (MFI). У 2001 році релігійний діяч зник у Лондоні після того, як заявив, що є «поверненням Ісуса Христа, ісламським Імамом Махді та Калкі Аватаром». Офіційних підтверджень його місцезнаходження немає.

Прихильники Шахі вважають, що він живий і переховується протягом понад 20 років. Представники MFI заявляють, що можливе зіткнення комети може призвести до глобальних природних катастроф, у тому числі цунамі, землетрусів та соціального хаосу.

Разом із тим, за даними NASA, інформація про можливе зіткнення комети із Землею у найближчий час не підтверджується. Агентство, яке займається моніторингом космічних об’єктів, не фіксує траєкторій, які становлять загрозу для планети.

За інформацією NASA, найближчий об’єкт, який може наблизитися до Сонячної системи у майбутньому, — комета 3I/ATLAS. Очікується, що вона не наблизиться до Землі більш ніж на 170 млн миль (близько 274 млн км).

У наукових коментарях зазначається, що у разі наявності реальної загрози зіткнення космічного об’єкта із планетою, відповідні дані були б оприлюднені міжнародними науковими структурами.

