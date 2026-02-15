Комета різко "загальмувала" і почала крутитися назад: що побачили астрономи

Комета / © Medium

Астрономи зафіксували незвичну поведінку комети сімейства Юпітера 41P/Туттля–Джакобіні–Кресака: після проходження перигелію 2017 року вона різко сповільнила обертання, а згодом узагалі змінила його напрям. Нові висновки зроблено на основі повторного аналізу знімків, отриманих космічним телескопом Hubble Space Telescope.

Про це йдеться в матеріалі Phys.org.

Під час зближення із Сонцем у квітні 2017 року період обертання ядра комети зріс більш ніж удвічі — приблизно з 20 до 53 годин усього за два місяці. Науковці пов’язують це з реактивними викидами газу та пилу з поверхні ядра, які створюють крутний момент і здатні різко змінювати швидкість обертання небесного тіла.

Коли комета знову з’явилася в полі зору наприкінці 2017 року, астрономи виявили ще більш несподіваний ефект: період її обертання скоротився до 14,4 години. Це означає, що між квітнем і груднем ядро мало повністю зупинитися й почати обертатися у протилежному напрямку. За оцінками дослідників, “момент зупинки” припав приблизно на червень 2017 року.

Додаткові вимірювання показали, що діаметр ядра комети становить близько 500 метрів, а її активність з роками зменшується: частка активної поверхні суттєво впала порівняно з початком 2000-х. Це вказує на поступову еволюцію поверхні та виснаження летких речовин.

Учені застерігають, що такі хаотичні зміни обертання можуть мати фатальні наслідки. За песимістичним сценарієм, ядро комети може зруйнуватися від надмірного “розкручування” вже за кілька десятиліть — значно раніше, ніж завершиться її динамічне “життя” на орбіті навколо Сонця.

