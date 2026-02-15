ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
614
Час на прочитання
2 хв

Комета різко "загальмувала" і почала крутитися назад: що побачили астрономи

Після зближення із Сонцем її ядро сповільнилося, зупинилося і почало обертатися у протилежному напрямку. 

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Комета

Комета / © Medium

Астрономи зафіксували незвичну поведінку комети сімейства Юпітера 41P/Туттля–Джакобіні–Кресака: після проходження перигелію 2017 року вона різко сповільнила обертання, а згодом узагалі змінила його напрям. Нові висновки зроблено на основі повторного аналізу знімків, отриманих космічним телескопом Hubble Space Telescope.

Про це йдеться в матеріалі Phys.org.

/ © phys.org

© phys.org

Під час зближення із Сонцем у квітні 2017 року період обертання ядра комети зріс більш ніж удвічі — приблизно з 20 до 53 годин усього за два місяці. Науковці пов’язують це з реактивними викидами газу та пилу з поверхні ядра, які створюють крутний момент і здатні різко змінювати швидкість обертання небесного тіла.

Коли комета знову з’явилася в полі зору наприкінці 2017 року, астрономи виявили ще більш несподіваний ефект: період її обертання скоротився до 14,4 години. Це означає, що між квітнем і груднем ядро мало повністю зупинитися й почати обертатися у протилежному напрямку. За оцінками дослідників, “момент зупинки” припав приблизно на червень 2017 року.

Додаткові вимірювання показали, що діаметр ядра комети становить близько 500 метрів, а її активність з роками зменшується: частка активної поверхні суттєво впала порівняно з початком 2000-х. Це вказує на поступову еволюцію поверхні та виснаження летких речовин.

Учені застерігають, що такі хаотичні зміни обертання можуть мати фатальні наслідки. За песимістичним сценарієм, ядро комети може зруйнуватися від надмірного “розкручування” вже за кілька десятиліть — значно раніше, ніж завершиться її динамічне “життя” на орбіті навколо Сонця.

Нагадаємо, легендарний телескоп “Габбл” може завершити свою місію падінням на Землю. Дослідження вказує на ймовірні терміни та потенційну небезпеку уламків.

Дата публікації
Кількість переглядів
614
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie