Компанія Huawei анонсує додаток My Huawei та запускає акційну пропозицію для власників nova 9 і nova 8i Новини компаній

Швидкий і легкий доступ до всієї ключової інформації, пов’язаної з пристроєм, є значною перевагою для споживачів. Фахівці Huawei добре це розуміють, тому розробили програму, яка збирає всю інформацію в одному місці, — My Huawei.

А з нагоди запуску нових продуктів компанія підготувала спеціальну пропозицію. Всі користувачі Huawei ID у період з 21.11.2021 до 31.01.2022 включно можуть зареєструвати nova 9 і nova 8i у застосунку My Huawei та безкоштовно отримати захист екрана на 12 місяців. Увійдіть до My Huawei та скористайтеся перевагами!

Персональний асистент

Через велику кількість інформації про пристрої у різних джерелах споживачу легко заплутатися. Для користувачів Huawei така ситуація залишилася у минулому. Із запуском додатка My Huawei у них з’явився надійний помічник у вирішенні будь-яких можливих проблем із продуктом.

Усе, що потрібно, в одному місці

Перше, що бачить клієнт, зайшовши до My Huawei, — це домашня сторінка з усіма останніми новинами Huawei. У розділі "Спільнота" можна взаємодіяти з іншими користувачами Huawei й обговорювати що завгодно: продукти, додатки, функції та будь-які інші актуальні питання. В My Huawei також є спеціальна сторінка "Підтримка", де зібрано всю інформацію про смартфон, гарантію на його ремонт, дані про переваги, виправлення несправностей, сервісні центри, можливості обслуговування, перебіг ремонту, ціни на запчастини тощо. З цієї ж сторінки доступна функція інтелектуальної діагностики. My Huawei надає чимало переваг, завдяки яким клієнти мають можливість завжди йти в ногу з часом.

Як активувати додаток My Huawei

Для активації My Huawei потрібно оновити додаток "Підтримка" в AppGallery. Якщо функцію "Автоматичне оновлення додатків" у AppGallery ввімкнено, то додаток "Підтримка" буде автоматично оновлено до My Huawei, щойно нова програма стане доступною. Також можна знайти додаток "Підтримка" в AppGallery самостійно та натиснути "Оновити". Після оновлення ви побачите додаток My Huawei з оригінальною іконкою додатка "Підтримка".