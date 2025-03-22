Анонсували новий смартфон, який працюватиме кілька днів без підзарядки: що про нього відомо

Експерти прогнозують, що 2025 рік стане переломним для мобільної індустрії, оскільки виробники переключилися з гонки мегапікселів та оперативної пам’яті на конкуренцію за автономність.

Китайські виробники смартфонів роблять ставку на надпотужні акумулятори, використовуючи кремній-вуглецеві батареї. Така технологія дає змогу збільшити ємність без суттєвого збільшення габаритів.

Компанія iQOO анонсувала смартфон Z10 із акумулятором на 7300 мАг – один із найбільших у сучасних телефонах.

За прогнозами, пристрій працюватиме кілька днів без підзарядки.

Очікувані характеристики iQOO Z10:

Snapdragon 7s Gen 3;

120-герцевий дисплей;

потрійна камера з сенсором Sony IMX882;

90-ватна швидка зарядка;

ціна близько 200 доларів.

Офіційний реліз смартфона відбудеться 11 квітня.

Ще далі пішла компанія Xiaomi, яка готує Redmi Turbo 4 Pro із 7500 мАг – це найпотужніша батарея в історії бренду. Очікується, що модель вийде у другому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, технологічна виставка MWC 2025 принесла чимало інновацій, але один із найнеочікуваніших анонсів — це PetPhone від GlocalMe. Пристрій, який називають "смартфоном для домашніх улюбленців", обіцяє революціонізувати спілкування між господарями та їхніми тваринами, пропонуючи двосторонній зв'язок, моніторинг здоров'я та відстеження місцеперебування.

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