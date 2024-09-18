Компанія Маска розробила імплант, який відновить зір навіть незрячим від народження

Проєкт Blindsight від Neuralink дозволить відновити зір навіть людям без очей чи зорового нерва.

Компанія Ілона Маска Neuralink розробила нову технологію, яка може відновити зір навіть людям, незрячим від народження. Ця інновація вже отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

Про це повідомив Reuters.

Технологія, що отримала назву Blindsight, на початкових етапах надає зображення з низькою роздільною здатністю, подібною до графіки старих ігрових систем Atari. Проте в майбутньому вона обіцяє значно перевищити природну якість зору.

Проєкт має потенціал дозволити людям бачити не лише в видимому спектрі, але й в інфрачервоному, ультрафіолетовому та навіть радіолокаційних діапазонах. Цей прогрес у технології зору порівнюють із пристроєм Джорді Ла Форжа, персонажа науково-фантастичного серіалу "Зоряний шлях: Наступне покоління". Як відомо, Ла Форж був незрячим від народження і носив спеціальний ВІЗОР, який дозволяв йому бачити.

Міністерство охорони здоров'я США визнало Blindsight революційним пристроєм, що допоможе прискорити розробку та впровадження нових технологій для лікування і діагностики небезпечних для життя станів. Ілон Маск анонсував цю розробку ще в березні 2024 року, коли повідомив, що чип успішно випробували на сліпих мавпах.

Ця новинка обіцяє не тільки відновлення зору, але й відкриття нових можливостей для сприйняття світу завдяки вдосконаленню технологій зорових імплантів.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що щоденне трихвилинне використання глибокого червоного світла може покращити зір.

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