Компанія Маска шукає добровольця, щоб вбудувати в його мозок комп'ютер

Компанія Ілона Маска Neuralink шукає добровольця для свого першого клінічного випробування на мозку. Маск хоче вбудувати у мозок людини комп'ютер, який зможе передавати сигнали на інші електронні носії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Операція передбачає видалення шматка черепа, щоб за допомогою робота вставити у мозок електроди і надтонкі дроти.

Робота комп'ютера у полягатиме в тому, щоб зчитувати та аналізувати мозкову діяльність людини, а потім передавати цю інформацію по бездротовій мережі на ноутбук або планшет.

Для випробування ідеальним кандидатом була б доросла людина віком до 40 років, у якого паралізовані чотири кінцівки.

Такому пацієнту, швидше за все, вставили б імплант Neuralink у так звану ділянку кистей промоторної кори головного мозку, яка керує руками, зап'ястями та передпліччями.

Мета полягає в тому, щоб показати, що пристрій може безпечно збирати корисні дані з тієї частини мозку пацієнта, що є ключовим кроком у спробах Neuralink перетворити думки людини на ряд команд, які може зрозуміти комп’ютер.

Кілька компаній і дослідницьких груп вже створили імпланти, які можуть допомогти пацієнтам виконувати базові завдання своїми думками, наприклад клікати об’єкти на екрані за допомогою курсора.

Neuralink обіцяє, що продукт може покращити життя мільйонів людей, які страждають від паралічу, інсульту, а також втрати слуху та зору.

Нагадаємо, Ілон Маск назвав найбільшу загрозу для людства.

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