Компанія SpaceX вчетверте не змогла запустити італійський супутник: що сталося

Компанія SpaceX вчетверте не змогла запустити італійський супутник: що сталося

Як повідомляють у компанії, наступна спроба запустити супутник відбудеться вже 1 лютого о 01:11 за київським часом.

Компанія Ілона Маска SpaceX вчетверте не змогла запустити у космос ракету Falcon 9 з італійським супутником.

Про це повідомили на офіційній сторінці SpaceX у Twitter.

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Як зазначається, цього ж разу запуску завадила присутність корабля поблизу зони операції. Так, до мису Канаверал увійшов круїзний лайнер, а покинути територію запуску вчасно не зміг.

У компанії повідомляють, що наступна спроба запустити італійський супутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2) відбудеться вже 1 лютого о 01:11 за київським часом.

Як зазначає пресслужба SpaceX, італійські супутники призначені для спостереження за Землею за допомогою радара з синтезованою апертурою. Апарат здатний робити зображення об’єкта незалежно від погодних умов та природного освітлення місцевості.

Нагадаємо, 13 січня, о 17:30 за київським часом на мисі Канаверал у США стартував запуск українського супутника "Січ-2-30". Слід зазначити, що від останнього запуску минуло 10 років. Тоді супутник вирушив на орбіту з Росії. Сьогодні "Січ-2-30" не має вже жодного елемента російського виробництва.

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