Компанію Маска Neuralink звинуватили у вбивствах надмірної кількості тварин: деталі

Теперішні та експрацівники розповіли, що Маск квапить тестування, і це призводить до надмірних страждань та смерті тварин.

Щодо компанії мільярдера Ілона Маска Neuralink почали розслідування через звинувачення з боку працівників у вбивстві надмірної кількості тварин під час розроблення нового мозкового імпланта.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що від 2018 року компанія вбила близько 1500 тварин, зокрема понад 280 овець, свиней і мавп. На сьогодні ж щодо Neuralink проводиться федеральне розслідування через можливі порушення правил добробуту тварин.

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Розслідування почалось на вимогу федерального прокурора після скарг колишніх і теперішніх працівників компанії. Так, вони розповідали, що Маск квапить тестування, що призводить до надмірних страждань та смерті тварин.

Зауважимо, що Neuralink розробляє мозковий чип-імплант, який планується застосовувати для лікування хвороби Альцгеймера, деменції та паралічу. Як очікується, імплант може допомогти паралізованим знову ходити, а також побороти інші неврологічні захворювання.

Водночас в американських законах не вказується, скільки тварин компанії можуть використовувати для досліджень. Відтак, науковці мають значну свободу дій.

Автори статті наголошують, що велика кількість загиблих тварин не обов’язково свідчить про те, що Neuralink порушує правила чи стандартну дослідницьку практику. Багато компаній регулярно використовують тварин в експериментах для покращення охорони здоров’я людей. Проте теперішні та ексспівробітники Neuralink розповідають, що через вимоги Маска прискорити дослідження загинуло більше тварин, ніж могло б насправді.

Журналісти порозмовляли з працівниками компанії та опрацювали її документи. За підсумками виявили чотири експерименти за участю 86 свиней і двох мавп, під час яких вчені робили помилки. Через це дослідницька цінність експериментів послабилась, що вимагало повторних тестів. Це призвело до більшої кількості смертей тварин, розповіли троє нинішніх і та ексспівробітників Neuralink. Зроблені помилки пояснили недостатньою підготовкою персоналу, який проводив тестування.

Ще один працівник компанії повідомив, що через надто жорсткі дедлайни деякі науковці вносили зміни в останню хвилину перед операціями. А це підвищувало ризики для тварин.

Видання зазначає, що не змогло визначити, які потенційні порушення зараз розслідуються. А речник генерального інспектора Міністерства сільського господарства США відмовився від коментарів.

Нагадаємо, нещодавно очільниця Європарламенту Роберта Мецола запросила Маска до Європарламенту для "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями. Мецола наголосила, що "Twitter не повинен мимоволі ставати каталізатором ненависті, втручання у вибори та дезінформації".

Зауважимо, що це відбулося після низки хаотичних і суперечливих заходів у Twitter після покупкою компанії Маском. Йдеться про масові звільнення працівників та зміни в правилах платформи.

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