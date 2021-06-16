Конкурс від NASA: допоможіть обрати ім'я для манекена, який полетить на Місяць

29 червня 2021 року оголосять ім'я, яке переможе.

США планують повернутися на Місяць в рамках програми Artemis. Перший тестовий політ запланований на кінець 2021 року. В цьому польоті на борту корабля Orion полетить манекен.

Як пише NASA, полетить саме манекен тому, що необхідно протестувати усі системи корабля Orion та ракети-носія SLS. Космічне агенство пропонує допомогти у виборі ім'я для манекена.

Конкурс починається 16 червня 2021 року, а завершиться - 28 червня. 29 червня 2021 року буде оголошене ім'я, яке обрали люди.

NASA дає на вибір 8 імен для манекена. 16 червня, агентство буде просити користувачів соціальних мереж проголосувати за одне з двох імен. Тому потрібно буде відстежувати публікації NASA у соціальних мережах. Переможці кожної сітки змагаються між собою до фінального поєдинку, який відбудеться у понеділок, 28 червня 2021 року.

Які імена запропоновані:

ACE – проста та практична назва. Розшифровується як Artemis Crew Explorer.

CAMPOS – ім'я, присвячене Артуро Кампусу, який допоміг астронавтам місії "Аполлон-13" повернутися живими додому.

DELOS – ім'я, присвячене острову Делос, на якому народилися Аполлон та Артеміда.

DUHART – ім'я, присвячене головному лікарю Космічного центру імені Кеннеді Ірен Духарт Лонг.

MONTGOMERY – ім'я, присвячене Джуліусу Монтгомері, першому афроамериканцю, який працював технічним спеціалістом на базі ВПС на мисі Канаверал.

RIGEL – ім'я, присвячене одній з найяскравіших зірок на нічному небі Рігелю, яка входить до сузір'я Оріона.

SHACKLETON – ім'я, присвячене кратеру Шеклтон на південному полюсі Місяця.

WARGO – це ім'я присвячене першому головному науковому співробітнику NASA Майклу Варго.

Проголосувати за обране ім'я можна буде за посиланнями:

Сторінка NASA у твітері. Сторінка NASA у фейсбуці. Сторінка NASA в інстаграмі.

Нагадаємо, NASA показало ракету для польоту на Місяць. Ракета виведе до Місяця космічний корабель нового покоління "Оріон".

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