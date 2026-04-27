"Континент-привид" під льодом: вчені знайшли в Антарктиді частину світу, старішу за Місяць

Антарктида / © unsplash.com

Вчені знайшли під товстим шаром льоду в Антарктиді давню ділянку суходолу, яку назвали «континентом-привидом». Дослідження Британської антарктичної служби свідчить, що це залишки стародавнього світу, які мільйони років були приховані та захищені льодом. На існування цього масиву вказали незвичайні рожеві скелі, виявлені на поверхні.

Про це повідомляє Ecoportal.

Як вчені відкрили «континент-привид»

Дослідники змогли реконструювати приховані структури за допомогою сейсмічних карт, посилаючи звукові хвилі крізь лід. Нещодавні сигнали виявилися нетипово організованими та послідовними, що не відповідало відомим моделям вулканічних чи тектонічних утворень.

Водночас на поверхні Антарктиди почали з’являтися характерні рожеві скельні утворення. Геологічний аналіз показав, що деякі з цих порід датуються найдавнішими періодами історії Землі, а в окремих випадках є старшими за Місяць.

Яке походження «континенту-привида»

Вчені вважають, що знайдений масив суші не є новим утворенням, яке піднімається знизу. Це масивний шматок континентальної кори, який, ймовірно, є «давно втраченим двійником» Зеландії — майже повністю затопленого континенту в Тихому океані.

Раніше ці регіони були з’єднані, проте через тектонічні сили вони розділилися. Протягом мільйонів років, поки Антарктида дрейфувала та охолоджувалася, лід діяв як щит, захищаючи структуру від ерозії та приховуючи її від людських очей.

Причини «появи» структури саме зараз

Континент залишався нерухомим, проте його виявлення стало можливим завдяки поєднанню двох факторів:

вдосконалення передових сейсмічних інструментів;

зміни в льодовому покриві, спричинені навколишнім середовищем, що відкрили раніше приховані геологічні підказки.

Повідомляється, що це відкриття змінює розуміння вченими історії планети, доводячи, що континенти перебувають у постійному русі — розпадаються, дрейфують та з’єднуються знову. Похований масив суші є рекордом світу, що існував мільйони років тому і потенційно міг бути домівкою для екосистем, які наразі вважаються зниклими.

