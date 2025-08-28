Координата 0,0: що приховує точка перетину екватора і нульового меридіана

Глобус / © Pexels

На карті Землі існує унікальне місце з координатами 0° широти та 0° довготи. Саме воно вважається «нульовою точкою» планети. Але мало хто знає, що за цією позначкою стоїть ціла історія.

Ще до кінця XIX століття кожна країна мала свій власний нульовий меридіан: у Франції він проходив через Париж, у Китаї — через Пекін. Це створювало хаос у морській навігації. Ситуацію вирішили 1884 року на міжнародній конференції у Вашингтоні: 25 держав домовилися зробити головним меридіан, що проходить через Гринвіч у Лондоні, а лінію широти визначили за екватором.

Географічно точка 0,0 розташована посеред Атлантики, у Гвінейській затоці, за 600 кілометрів від західного узбережжя Африки. Там можна знайти не сушу, а самотній океанічний буй з назвою Станція 13010 — «Соул», що в перекладі означає «Душа». Він входить до міжнародної системи PIRATA та постійно передає дані про температуру води, вологість і вітер. Цю інформацію використовують науковці для прогнозів погоди і створення кліматичних моделей.

Станція 13010 — «Соул» / Фото: Graham Curran/CC BY-SA 4.0

Утім, у цифровому світі координата 0,0 відома під іншою назвою — «острів Нуль». Це вигадане місце, куди автоматично «потрапляють» усі помилкові адреси в онлайн-картах. Якщо сервіс не може визначити реальне розташування через неправильну чи неповну адресу, він просто відправляє її до центру Атлантики. Це стало настільки поширеною курйозною проблемою, що волонтери навіть позначили «острів Нуль» на карті, щоб легше було відстежувати такі збої.

