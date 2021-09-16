Корабель Crew Dragon з непрофесійним екіпажем успішно вийшов на орбіту

Корабель виведений на орбіту висотою 575 км.
Космічний корабель Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним цивільним екіпажем успішно вийшов на орбіту.
Про це заявила американська компанія SpaceX.
"Корабель успішно вийшов на орбіту", — йдеться в повідомленні.
Ракета-носій Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon була запущена на космодромі з мису Канаверал у Флориді Корабель виведений на орбіту висотою 575 км. Це вище висоти нинішньої орбіти Міжнародної космічної станції і всіх раніше запущених пілотованих польотів.
У складі екіпажу:
- Джаред Айзекмана — засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі. Саме він очолив екіпаж з новачків в польоті. До того ж мільярдер повністю оплатив політ.
- Сіан Проктор — педагог, яка буде пілотом місії;
- Хейлі Арсеної — помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю, яка буде бортовим лікарем;
- Крістофер Семброскі — співробітник авіакосмічної промисловості і ветеран Військово-повітряних сил США, який буде бортовим інженером.
Політ на орбіту був задуманий Айзекмана заради благодійної акції. Мільярдер хотів привернути увагу до одного з напрямків благодійної діяльності — дослідницької дитячої лікарні імені Святого Юди, яка є провідним дитячим онкологічним центром в країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 млн доларів.
Політ SpaceX став історичним, адже ще жоден цивільний екіпаж не відправляли на навколоземну орбіту. Члени екіпажу будуть здійснювати політ навколо Землі кожні 90 хвилин.
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