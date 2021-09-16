Корабель Crew Dragon з непрофесійним екіпажем успішно вийшов на орбіту

Корабель виведений на орбіту висотою 575 км.

Космічний корабель Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним цивільним екіпажем успішно вийшов на орбіту.

Про це заявила американська компанія SpaceX.

"Корабель успішно вийшов на орбіту", — йдеться в повідомленні.

Ракета-носій Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon була запущена на космодромі з мису Канаверал у Флориді Корабель виведений на орбіту висотою 575 км. Це вище висоти нинішньої орбіти Міжнародної космічної станції і всіх раніше запущених пілотованих польотів.

У складі екіпажу:

Джаред Айзекмана — засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі. Саме він очолив екіпаж з новачків в польоті. До того ж мільярдер повністю оплатив політ. Сіан Проктор — педагог, яка буде пілотом місії; Хейлі Арсеної — помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю, яка буде бортовим лікарем; Крістофер Семброскі — співробітник авіакосмічної промисловості і ветеран Військово-повітряних сил США, який буде бортовим інженером.

Політ на орбіту був задуманий Айзекмана заради благодійної акції. Мільярдер хотів привернути увагу до одного з напрямків благодійної діяльності — дослідницької дитячої лікарні імені Святого Юди, яка є провідним дитячим онкологічним центром в країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 млн доларів.

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Політ SpaceX став історичним, адже ще жоден цивільний екіпаж не відправляли на навколоземну орбіту. Члени екіпажу будуть здійснювати політ навколо Землі кожні 90 хвилин.

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