Корал-гігант знайдено в Тихому океані: вчені шоковані його розміром та віком

Корал відноситься до виду Pavona clavus і є домом для креветок, крабів, риб та інших морських істот.

Дослідники виявили у Тихому океані найбільший у світі корал. Причому це не кораловий риф, а безліч пов'язаних між собою крихітних істот, які разом утворюють єдиний організм.

Про це пише ВВС.

За оцінками вчених вік мегакоралу, ймовірно, понад 300 років, а за розміром він більший за синій кит.

Виявив гігантський корал відеооператор, який працював на судні National Geographic. Команда вивчала вплив зміни клімату у віддалених районах Тихого океану, зокрема на Соломонових островах.

"Я займався дайвінгом у місці, де, згідно з картою, потонув корабель, і тут я щось побачив", — розповів Ману Сан Фелікс.

Разом із напарником вони пирнули глибше, і побачили величезний корал. За його словами, це було так несподівано, як "побачити собор під водою".

"Це дуже емоційно. Я відчув величезну повагу до чогось, що залишалося на одному місці й виживало сотні років. Я подумав: ух ти, це було тут ще за часів Наполеона", – додав він.

Корал належить до виду Pavona clavus і є домом для креветок, крабів, риб та інших морських істот. Вчені виміряли корал під водою за допомогою звичайної рулетки. Його ширина становить 34 м, довжина – 32 м, а висота – 5,5 м. Це відкриття тим більше дивовижне, що в усьому світі корали наражаються на серйозний ризик через підвищення температури води в океанах.

Корали складаються із сотень тисяч живих організмів – поліпів. Кожен з них має своє тіло та рот, але вони ростуть разом як колонія. Деякі корали відрощують тверді зовнішні скелети, і коли багато хто з них зливається разом, вони утворюють кораловий риф.

Деякі з цих рифів можуть сягати величезних відстаней. Рифи утворюють великі структури, які є домом для риб та інших морських видів.

За даними Всесвітнього економічного форуму, коралові рифи також є основою життєзабезпечення мільярда людей, зокрема за рахунок підтримки туризму та рибальства.

Мегакорал був виявлений на більшій глибині, ніж більшість коралових рифів. Можливо, саме ця особливість захистила його від потепління поверхневих шарів води.

"Хоча прилеглі мілководні рифи деградували через потепління моря, спостереження за цим великим здоровим кораловим оазисом у трохи глибших водах є променем надії", — зазначив член команди National Geographic і фахівець з коралів Ерік Браун.

Нагадаємо, вчені знайшли першу комаху в Африці, здатну споживати пластик. Личинки борошняного хробака здатні руйнувати полістирол.

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