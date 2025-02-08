Користувачам Android терміново рекомендується оновити свої смартфон: у чому причина

Оновлення безпеки виправляє близько 50 критичних помилок, серед яких дві, що вже використовувались зловмисниками для атак.

Користувачам Android рекомендується терміново оновити свої телефони через виявлені вразливості, які можуть дозволити хакерам обходити паролі та зламувати пристрої.

Про це пише видання The Sun.

Одна з вразливостей дозволяла хакерам встановлювати шкідливе програмне забезпечення або красти файли з пристроїв без необхідності вводити пароль.

Ця вразливість вже активно використовувалась у реальних атаках до того, як була виправлена компанією Google. Проблема була визнана серйозною, оскільки могла призвести до компрометації пристрою без відома власника. Оцінка серйозності вразливості ґрунтувалася на її можливих наслідках для безпеки.

Друга помилка дозволяла кіберзлочинцям віддалено керувати пристроями та виводити їх з ладу. На щастя, Google встигла усунути цю проблему до того, як вона була широко використана хакерами. Оновлення безпеки було спрямоване на виправлення цих та інших вразливостей, покращуючи захист пристроїв Android.

Компанія Google підкреслила, що експлуатація таких вразливостей стала можливою через певні недоліки в попередніх версіях Android. Однак у нових версіях платформи Android були внесені покращення, які значно ускладнюють використання таких уразливостей. Користувачам мобільних телефонів настійно рекомендують встановити останнє оновлення безпеки, як тільки воно стане доступним, щоб уникнути можливих загроз.

Нагадаємо, очищення кешу на Android — перезавантаження та видалення кешованих даних з додатків і вебсайтів допомагає підвищити продуктивність та звільнити пам'ять.

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