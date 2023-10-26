Користувачі X (Twitter) несподівано отримали нову функцію

У застосунку соцмережі X (раніше Twitter) несподівано для користувачів з’явилася нова функція. Тепер у них буде можливість комунікувати один за одним за допомогою аудіо- та відеодзвінків на платформі.

Про це повідомили на сайті Engadget.

Після відкриття застосунку деякі користувачі отримують підказку про доступність нової функції та відповідні інструкції. Зокрема, можна обрати коло осіб, які можуть телефонувати або внести інші зміни.

Відповідні опції можна знайти в розділі налаштувань прямих повідомлень. Тут також можна вимкнути функцію викликів.

На сайті зауважили, що користувачі зіткнулися з тим, що функція викликів увімкнена за замовчуванням, тому тим, хто не бажає спілкування за допомогою аудіо та відеовикликів, доводиться самостійно змінювати налаштування.

Раніше генеральний директор Лінда Яккаріно підтвердила, що відеочат з’явиться на сайті соціальних мереж і стане черговим крок в еволюції X.

Нагадаємо, раніше власник платформи мікроблогів Х (Twitter), американський мільярдер Ілон Маск пояснив, що прагне перетворити її на широку платформу для комунікацій і фінансових транзакцій.

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