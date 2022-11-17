Домашній інтернет під час відключення електроенергії: як під'єднати та налаштувати мережу

Як налаштувати інтернет під час віялових відключень, поради щодо користування мобільним інтернетом під час відключення електроенергії, читайте в матеріалі ТСН.ua

Багато хто чув, що якщо роутер під’єднати до повербанку, він буде роздавати інтернет навіть під час відключень світла. Це можна зробити у випадку, якщо мобільний інтернет у вас вимикається разом з електропостачанням під час віялових або аварійних відключень. Також, цей спосіб стане у пригоді, якщо під час блекауту у вас все ж працює мобільний інтернет, але його швидкості недостатньо для нормальної роботи. Якщо ми описали ваш випадок – то вам знадобиться доступ до домашнього безперебійного інтернету, який можуть забезпечити провайдери за технологією GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Оскільки деякі провайдери підтримують живлення своїх мереж за допомогою генератора навіть під час екстрених відключень, технологія GPON залишається доступною для користувачів у будь-який час.

Технологія GPON є найбільш розвиненою інтернет-технологією та дозволяє працювати з інтернетом без електропостачання протягом 12 годин поспіль.

Як налаштувати інтернет, який буде працювати коли немає світла

Важливо: безперебійний інтернет буде працювати лише, якщо до вас у квартиру заведено оптоволокно. Тож потрібно переконатися, що ваш провайдер використовує цей тип зв’язку та підвести оптоволокно, якщо його немає. Після цього потрібно під'єднати роутер та оптоволоконний термінал до додаткового блоку живлення.

Таким додатковим джерелом живлення можуть бути різні прилади, в залежності від ваших потреб.

Якщо ви плануєте використовувати ноутбук або смартфон

Смартфон та ноутбук не вимагають додаткової зарядки, якщо працюють від зарядженої батареї, але при цьому вам необхідний робочий Wi-Fi роутер під час відключення світла.

У цьому разі достатньо буде під'єднати повербанк до роутера та оптичного термінала.

Вам знадобляться два проводи USB - DC (5.5 мм * 2.1 мм) і 2 повербанки, які будуть видавати напругу, достатню для живлення роутера, тобто 12 В. Такий набір обійдеться вам у близько 6 000 гривень і його ефективності буде достатньо для роботи протягом 2-4 годин.

При цьому, можна обійтися лише одним повербанком, якщо у ньому є дав порти. Для цього доведеться використовувати кабелі, що здатні підвищувати напругу.

Щоб працювати з таким набором довше, придбайте повербанк більшої місткості – від 20 000 mAh, або пристрій безперебійного живлення (UPS) на 400 В. В цьому разі вам доведеться витратити ще близько 2 000 гривень.

Якщо вам необхідно не лише живлення для роутера, а й для ноутбука

Придбайте пристрій безперебійного живлення на 800 В, що має 3 виходи типу розетки, до яких ви зможете приєднати вилки своїх пристроїв. Один такий пристрій також буде працювати протягом 2-4 годин та коштуватиме близько 3 500 гривень.

За 4 000 гривень можна знайти пристрої безперебійного живлення на 850 В, що можуть працювати до 6 годин поспіль.

Якщо у вас є необхідність працювати за стаціонарним комп’ютером під час перебоїв з електрикою

Пристрої безперебійного живлення для роботи за стаціонарним ПК, що потужніший за ноутбук, значно дорожчі та коштують близько 7 500 гривень. Такі безперебійники на 1500 В потужніші, тому і коштують більше.

Якщо ж вам необхідно працювати довше, наприклад, 4 години поспіль, вам знадобляться надпотужні безперебійники на 3 000 В. Такі пристрої й коштують відповідних грошей і обійдуться вам у, приблизно, 33 500 гривень.

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