Коронавірус лютував у Азії 20 тисяч років тому: докази науковців

Коронавірус лютував у Азії 20 тисяч років тому: докази науковців

Відкриття вчених має важливе значення з точки зору пандемії COVID-19.

Науковці виявили докази того, що близько 20 тисяч років тому Східну Азію охопила епідемія коронавірусу. Пандемія була досить руйнівною, тому у ДНК сучасної людини можна знайти сліди генних мутацій.

Дослідники вважають, що епідемія домінувала протягом багатьох років, повідомляє The New York Times.

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Вчені під керівництвом біолога-еволюціоніста з Університету Аризони (США) Девіда Енарда порівняли ДНК тисяч людей з 26 різних популяцій по всьому світу. Команда вивчала комбінації генів, які мають вирішальне значення для коронавірусу, але не для інших видів патогенів. За час дослідження геному жителів Східної Азії вчені виявили, що 42 гени є домінантними. Це доводить, що люди в регіоні адаптувалися до стародавнього коронавірусу.

Науковці зробили висновок, що всі 42 гени мають майже однакову кількість мутацій, а отже, всі вони швидко еволюціонували приблизно в один і той самий час. За оцінками дослідників, ці гени розвинули свої противірусні мутації близько 20-25 тисяч років тому. Процес розвитку мутацій був досить довгим — він міг досягати декількох століть. Це відкриття здивувало дослідників, оскільки населення Східної Азії на той час не було представлено щільними спільнотами, а утворювало невеликі групи мисливців-збирачів.

Спеціалісти порівняли гени жителів цього регіону з генами представників інших популяцій і не знайшли слідів схожих мутацій. Дослідники зробили висновок, що пандемія стародавнього коронавірусу, ймовірно, охопила тільки Східну Азію.

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