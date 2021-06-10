Коронавірусні обмеження посилили у людей безсоння - науковці

Дослідники зазначають, що лише невеликий відсоток людей не страждає від проблем зі сном.

Обмеження через COVID-19 призвели до підвищення часу, проведеного за моніторами. Це негативно позначилося на якості сну.

Про це йдеться у дослідженні Оксфордської академії, пише наукове видання Sleep.

Також читайте Науковці розказали, які фрукти та овочі сприяють поліпшенню сну

Як зазначають у дослідженні, під час коронавірусних обмежень в Італії щоденний обсяг інтернет-трафіку майже подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Вчені провели опитування 2,1 тис. жителів Італії під час локдауна.

92,9% опитаних учасників повідомили про збільшення використання електронних пристроїв. Ці учасники продемонстрували зниження якості сну, посилення симптомів безсоння, більш короткий загальний час сну, більш пізній час відходу до сну і час підйому. Дослідники виявили підвищену поширеність поганого сну і респондентів з помірними і важкими симптомами безсоння.

Нагадаємо, науковці визнали існування п'ятого океану. Картографи офіційно визнали та додали на мапу світу Південний океан.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання