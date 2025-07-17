Користувачі AirPods в Україні отримали нову корисну функцію: що відомо

AirPods Pro 2 / © Apple

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Apple додала функції перевірки слуху та підтримку режиму слухового апарата в навушниках AirPods Pro 2 одразу в кількох нових країнах — серед них і Україна.

Про це повідомило видання MacRumors.

Тепер користувачі можуть самостійно перевірити слух безпосередньо зі свого iPhone або iPad (з iOS 18.1 чи iPadOS 18.1) — і в разі потреби активувати функцію підсилення звуку.

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Тест працює так: у кожне вухо по черзі подаються сигнали різної гучності та частоти (від 500 Гц до 4 кГц), а користувач торкається екрана щоразу, коли чує звук. Система фіксує результат і визначає, чи є втрата слуху та наскільки вона виражена — від незначної до глибокої.

Якщо виявлено легку або помірну втрату слуху, в країнах, де це дозволено, AirPods Pro 2 пропонують увімкнути функцію «слухового апарата». У цьому режимі навушники підсилюють ті частоти, які користувач погано сприймає, щоб полегшити сприйняття мовлення, музики, відео й навіть телефонних дзвінків.

Функції перевірки слуху тепер доступні в таких країнах: Україна, Аргентина, Еквадор, Гондурас, Індонезія, Ізраїль, Казахстан, Молдова, Палестинські території, Сербія, Тайвань, Таїланд і В’єтнам. Режим слухового апарата став доступним у всіх цих країнах, окрім Аргентини. Крім того, його підтримку отримав і Кіпр, де перевірка слуху вже була доступна раніше.

Це частина глобального оновлення — загалом нові функції підтримуються вже в понад 150 країнах світу.

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Нагадаємо, iPhone отримає оновлення, про яке користувачі мріяли роками.