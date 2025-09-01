Користувачі Google Maps помітили "НЛО" під скелею в Антарктиді (фото)

НЛО / Ілюстративне фото / © pexels.com

На знімках Google Maps уважні користувачі знайшли дивний круглий об’єкт, який схожий або на величезну сковорідку, або ж на іншопланетний корабель, що зазнав аварії. Знахідка розташована приблизно за 90 миль (145 км) від узбережжя Антарктиди, і вже викликала бурхливі обговорення.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дехто вважає, що круглий об’єкт може бути створеним людиною артефактом, а інші переконані: він має іншопланетне походження. Один із американських уфологів порівняв знахідку з «Орео» та припустив, що об’єкт «може бути затиснутий під скелею» або навмисно частково прихований.

Автор сайту UFO Sightings Daily Скотт К. Ворінг виклав на YouTube відео, де показав дивний диск: «НЛО досі там! Надто складно дістати чи він ще використовується?»

Об’єкт можна побачити на Google Maps за координатами 66°16'24.5"S 100°59'03.5"E. Він розташований неподалік острова Мілл та лише за 6 миль (9,7 км) від полярної станції А. Б. Добровольського. На знімках помітна срібляста лінія по краю «НЛО», а також дивні чорні смуги, що тягнуться до сусідніх скель.

Користувачі Google Maps були збентежені, помітивши «НЛО», що ховається під скелею в Антарктиді / © Google Maps

Британський дослідник Філіп Ментл зізнався: «Це є чимось новим для мене», зазначивши, що «ніколи раніше його не бачив», але утримався від припущень.

Уфолог Ворінг стверджує, що цей об’єкт уперше помітили кілька років тому, а на Reddit ще чотири роки тому публікували його фото з підписом: «Які думки про „місце аварії НЛО“ в Антарктиді?» Серед коментарів лунали різні версії — від «метеозонду» та «бази нацистів» до «ставка з талою водою». Хтось іронізував: «Ось куди поділася моя гігантська млинниця після того, як я викинув її з вікна…»

Загадковий об’єкт, схожий на Oreo / © Google Maps

Втім, науковці мають іншу думку. Професорка Ньюкаслського університету Бетан Девіс пояснила: це «невелике озеро у скельному басейні».

«Тут є невелика ділянка снігу, і тепліша вода озера має нижчий альбедо, тож вона поглинає більше сонячного випромінювання. Це й розтоплює сніг, створюючи напівкруглу форму — а не НЛО», — пояснила професорка.

Схожої думки дотримується і Лора Герріш із British Antarctic Survey.

«На супутникових знімках ця кругла структура виглядає як маленьке озеро. Ця місцевість називається пагорби Бангера… Ми бачимо, що краї таких озер часто формуються дуже рівними, уздовж меж льоду», — розповіла науковиця.

Подібні сенсаційні «знахідки» на Google Maps трапляються не вперше. Раніше користувачі Мережі обговорювали загадкову трикутну вежу в зоні 51 у Неваді, дивний об’єкт у горах Нью-Мексико та навіть «дверний проріз» в Антарктиді, який дехто жартома назвав «дачею Бігфута».

Нагадаємо, раніше у ЦРУ оприлюднили дані про знайдені розбиті НЛО. Як заявляв американський вчений Хал Путхофф, від 1940-х років військові США виявили понад 10 об’єктів позаземного походження.