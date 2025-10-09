Користувачі iPhone 17 скаржаться на нову несправність: що цього разу

iPhone / © Getty Images

Реклама

У деяких моделях нового флагмана iPhone 17 Pro Max можуть виникати проблеми зі звуком. Вони проявляються як небажане відтворення шумів, спотворення голосу та зниження загального рівня звуку з динаміків.

Про це пише CNET.

Про цю проблему також заявив старший аналітик CNET Джеффрі Мізрахі. Хоча ця проблема не є масовою і не була зафіксована на тестових пристроях CNET, компанія Apple поки що не надала офіційних коментарів щодо цієї ситуації.

Реклама

Які саме проблеми виникають?

Аналітик CNET Мізрахі зазначив, що звук на його iPhone 17 Pro Max став помітно «хрусткішим» (більш спотвореним), ніж на його попередній моделі. Зокрема, під час перегляду відео він помітив спотворення діалогів.

Крім цього, користувачі описують два основних типи небажаного шуму:

Статичний шум/шум рації. Цей шум доноситься з динаміка, коли гучність встановлена на нуль, а телефон підключений до дротового зарядного пристрою USB-C. Цей звук зникає, коли телефон від’єднують від зарядки або використовують бездротову зарядку MagSafe. Постійний шум. Деякі користувачі Reddit повідомляють про подібні статичні звуки незалежно від того, чи заряджається пристрій.

Гарантія та AppleCare

Проблеми зі звуком з’явилися на тлі попередніх новин про те, що анодоване покриття на краях платформи камери моделей iPhone 17 Pro може відколюватися. Власникам iPhone 17 Pro Max, які зіткнулися з дефектами динаміка, рекомендується скористатися річною гарантією виробника для запиту на ремонт або заміну пристрою.

Варто зазначити, що для лінійки iPhone 17 Apple змінила умови планів AppleCare:

Реклама

Скасовано можливість не покривати витрати на випадок крадіжки та втрати, що зробило ці плани трохи дорожчими.

Apple також розширила термін дії договору про ремонт, дозволяючи клієнтам придбати план AppleCare для будь-якого iPhone віком до 4 років.

Нагадаємо, в ірландському Дубліні трагічно померла 46-річна Енн-Марі О’Горман. Мати трьох дітей загинула після того, як її вдарило струмом під час приймання ванни. Вона тримала в руках свій iPhone, підключений до зарядного пристрою.

Власники нових смартфонів iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air зіткнулися з несподіваною проблемою: на задньому склі та виступному модулі камери дуже швидко з’являються подряпини і відколи. Apple уже пояснила причину цих дефектів, а в Мережі з’явився спосіб, як можна позбутися пошкоджень самостійно.