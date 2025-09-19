ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
443
Користувачі масово скаржаться на нові iPhone 17: що не так

Нові iPhone 17 виявилися вразливими до пошкоджень: що відомо.

Руслана Сивак
iPhone 17:

iPhone 17 / © Apple Hub

У Китаї покупці нових моделей iPhone 17 та iPhone 17 Pro/Pro Max повідомляють про серйозну проблему: смартфони легко дряпаються та покриваються вм’ятинами. У Мережі з’явилися численні фотодокази, що демонструють потертості на щойно придбаних пристроях.

Про це пише Bloomberg.

Навіть у магазинах Apple в Гонконзі та Шанхаї на демонстраційних моделях iPhone 17 Pro та Pro Max (особливо на темно-синіх варіантах) були помічені значні подряпини всього через кілька годин після їх показу. Подряпини також виявили на моделях iPhone Air.

Ця проблема є особливо парадоксальною, оскільки Apple позиціонувала лінійку iPhone 17 як більш стійку до пошкоджень, з поверненням до алюмінієвого корпусу та, як заявлялося, міцнішим покриттям.

Компанія Apple поки що не прокоментувала ситуацію, але ця тема вже стала однією з найобговорюваніших у китайській соцмережі Weibo. Це не перший подібний інцидент для Apple. Раніше користувачі скаржилися на проблеми з антеною в iPhone 4, легкою здатністю до згинання iPhone 6 та подряпинами на iPhone 7.

Нагадаємо, Корпорація Apple не змогла отримати дозвіл на продаж iPhone Air у Китаї. Американській компанії довелося відкласти старт продажу ультратонкого iPhone Air. Водночас решта смартфонів серії iPhone 17 буде доступна від 19 вересня як у Китаї, так і по всьому світу. Причиною назвали необхідність отримання дозволу від місцевого регулятора через технологію eSIM.

Компанія представила чотири нових смартфона: iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max, а також Air. У лінійці більше немає базової моделі зі збільшеним дисплеєм Plus, її місце заняв ультратонкий 17 Air з товщиною корпусу 5,6 міліметра.

