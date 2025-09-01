Користувачів iPhone закликають терміново оновити WhatsApp: що сталося

WhatsApp / © Reuters

У WhatsApp для iOS було виявлено серйозну вразливість, яка дозволяла кіберзлочинцям отримувати доступ до особистих даних користувачів. Якщо ви користуєтеся WhatsApp на iPhone, вам потрібно негайно оновити додаток, щоб захистити себе від можливої кібератаки.

Про це пише Daily Mail.

Деталі кібератаки

Ця атака класифікується як «нульовий клік», тобто хакери могли отримати доступ до вашого пристрою без будь-яких дій з вашого боку, таких як перехід за посиланням чи відкриття шкідливого файлу. Ця вразливість, відома як CVE-2025-55177, дозволяла зловмисникам ініціювати обробку шкідливого контенту на вашому пристрої.

Хоча вразливість була виявлена дослідниками WhatsApp і вже виправлена, для забезпечення безпеки критично важливо оновити застосунок до останньої версії.

Хто був під загрозою?

WhatsApp оцінює, що ця атака була спрямована на «певних цільових користувачів». Зокрема, «представників громадянського суспільства», таких як журналісти, активісти та співробітники неурядових організацій.

Експерт з безпеки Доннча О’Кербхайл з Amnesty International підтвердив, що WhatsApp розіслав сповіщення про загрозу тим, хто, на його думку, міг постраждати від цієї атаки. Це свідчить про високу небезпеку експлойту, оскільки такі атаки є «стартовим майданчиком» для викрадення даних, прослуховування розмов та інших злочинних дій.

Як захиститися?

Оновіть WhatsApp: Переконайтеся, що ваш додаток оновлений до останньої версії. Це найважливіший крок. Оновіть iOS: Оновіть операційну систему вашого iPhone до найновішої версії. Зверніть увагу на сповіщення: WhatsApp надсилатиме сповіщення безпосередньо в додатку тим користувачам, які, ймовірно, постраждали від атаки. Якщо ви отримали таке сповіщення, вам можуть рекомендувати повне скидання пристрою до заводських налаштувань. Будьте обережні з дозволами: Експерти нагадують, що багато додатків вимагають надмірних дозволів на доступ до ваших даних, навіть якщо це їм не потрібно. Завжди уважно читайте, на що ви погоджуєтеся, завантажуючи нові програми.

Оскільки атаки типу «нульовий клік» залишають мінімальні сліди, їх дуже важко виявити. Саме тому регулярні оновлення програмного забезпечення є критично важливими для вашої безпеки.

Нагадаємо, Велика Британія та союзники попереджають про кібератаки Росії, що спрямовані на організації, які надають підтримку Україні.

Раніше російська кібератака вивела з ладу роботу «Укрзалізниці». Вже йшлося про те, як працював сервіс.

