Коштовний артефакт: археологи знайшли каблучку, яка була загублена 1700 років тому

Коштовності охоплюють період від бронзової доби до середньовіччя.

На північному заході Франції, під час розкопок археологи виявили артефакти. Серед найцікавіших знахідок — римська золота каблучка, датована 2-3 століттями нашої ери.

Про це повідомив французький Національний інститут археологічних досліджень.

На каблучці присутнє глибоке гравіювання з фігурою Венери-Переможниці, яка символізує красу та силу, а також вона має вигадливу карбовану золоту оправу.

"Її знайшли на стародавній дорозі шириною близько 8 метрів з канавами з кожного боку. Дорога була покрита шаром гравію з кварцової гальки. На поверхні досі видно сліди колій від стародавніх колісних транспортних засобів", – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, археологи натрапили на 7000-річну фігурку, яка має дивовижну схожість з іншопланетянином.

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