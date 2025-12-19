Космічна ДТП у прямому ефірі: Hubble вперше зафіксував зіткнення гігантських астероїдів

Hubble вперше виявив зіткнення гігантських астероїдів / © NASA

Ранні дні нашої Сонячної системи нагадували хаотичний «автодром», де планетезималі (зародки планет), астероїди та комети постійно врізалися одне в одного. Тепер астрономам вдалося побачити схожий бурхливий процес в системі однієї з сусідніх зорей.

Про це повідомили в NASA.

Телескоп Hubble зробив історичні знімки катастрофічних зіткнень у планетній системі навколо зорі Фомальгаут, розташованої всього за 25 світлових років від Землі.

«З’явилося нізвідки»

Головний дослідник Пол Калас з Каліфорнійського університету в Берклі не приховує захоплення відкриттям.

«Це, безумовно, перший випадок, коли я бачив, як джерело світла з’являється нізвідки в екзопланетній системі. Його не було на жодному з наших попередніх зображень Hubble. Це означає, що ми щойно стали свідками насильницького зіткнення двох масивних об’єктів і утворення величезної хмари сміття, не схожої ні на що в нашій Сонячній системі сьогодні», — заявив науковець.

Таємниця зниклої планети

Це відкриття розставило крапки над «і» в давній науковій суперечці. У 2008 році вчені оголосили про відкриття планети Fomalhaut b. Це була перша екзопланета, знайдена за допомогою видимого світла.

Проте нові дані свідчать: планети там ніколи не було. Об’єкт, який астрономи бачили раніше, насправді був хмарою пилу, що утворилася після зіткнення планетезималей. Згодом ця хмара розсіялася.

Ба більше, нещодавно Hubble помітив другу точку світла (її назвали cs2) неподалік від місця першої «аварії».

Теорії тріщать по швах

Астрономів дивує частота цих подій. Раніше вважалося, що такі гігантські зіткнення відбуваються раз на 100 000 років. Але Hubble зафіксував аж два випадки всього за 20 років спостережень.

«Якби у вас був фільм про останні 3000 років, і його прискорили б так, щоб кожен рік був часткою секунди, ви б побачили, як планетна система Фомальгаута іскриться від цих зіткнень», — пояснив Калас.

За оцінками вчених, об’єкти, що зіткнулися, мали розмір близько 60 кілометрів у діаметрі. Всього ж у системі Фомальгаута, ймовірно, кружляє близько 300 мільйонів подібних тіл.

Урок на майбутнє

Це відкриття стало важливим попередженням для мисливців за екзопланетами. Хмари пилу можуть дуже переконливо «маскуватися» під планети, відбиваючи світло зірки.

«Це застереження для майбутніх місій, які мають на меті виявляти екзопланети у відбитому світлі», — наголошують у NASA.

Тепер за системою спостерігатимуть ще пильніше. Окрім Hubble, до роботи підключать телескоп James Webb. Його інфрачервона камера (NIRCam) зможе визначити склад хмари пилу і навіть з’ясувати, чи містить вона водяний лід.

Нагадаємо, телескоп Webb виявив планету, яка кидає виклик теоріям формування світів. Астрономи зафіксували екзопланету з вуглецевою атмосферою у формі лимона.