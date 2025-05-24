Космічна диверсія: як галактика змогла "вимкнути" зореутворення у сусідки

Художнє зображення / © ESO

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Вчені зафіксували, як одна галактика використовує квазар — надпотужне випромінювання від чорної діри — щоб зупинити утворення нових зір у сусідній галактиці.

Про це повідомило ESO.

Міжнародна команда астрономів, використовуючи надпотужні телескопи ALMA (Чилі) та спектрограф VLT від Європейської південної обсерваторії (ESO), вперше зафіксувала, як квазар — активне ядро галактики, що живиться надмасивною чорною дірою — впливає на сусідню галактику, руйнуючи її здатність формувати нові зорі.

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Зіткнення сталося 11 мільярдів років тому — тоді Всесвіт був лише на 18% від свого нинішнього віку. Світло від цього космічного конфлікту щойно досягло Землі. Астрономи зафіксували момент, коли дві галактики стрімко зближуються зі швидкістю понад 500 км/с.

Квазар однієї з галактик випустив вузький, але потужний потік енергії, який пробився крізь газові шари сусідньої галактики. Саме ці газові хмари є сировиною для утворення нових зір.

«Ми спостерігали квазар, який радикально змінює газову структуру сусідньої галактики. Світлина — наче застиглий кадр космічної агресії», — зазначає доктор Паск’є Нотердеме з Паризького астрофізичного інституту.

Внаслідок такого впливу зореутворення в галактиці-жертві практично зупинилося. Вперше в історії науковці отримали прямий доказ того, що випромінювання квазара може не просто змінити хімічний склад міжзоряного газу, а буквально знищити здатність галактики до подальшого розвитку.

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Однак агресор також не залишився незмінним. Під дією гравітаційних сил газ, що вивільнився під час взаємодії, почав надходити до центральної чорної діри квазара, посилюючи її активність. Це прискорює внутрішні процеси, змінюючи хід еволюції обох галактик: одна з них отримує додаткову енергію, інша — втрачає шанс на зореутворення.

«Вперше в історії ми бачимо, як випромінювання квазара безпосередньо руйнує внутрішню структуру галактики», — наголошує Сергій Балашев з Інституту Іоффе.

Телескоп ALMA дозволив відрізнити дві галактики, які раніше сприймалися як один об’єкт, а спектрограф ESO допоміг точно оцінити, як змінилася хімія газів у галактиці-жертві.

Астрономи вже планують дослідження схожих космічних конфліктів за допомогою нового Надзвичайно великого телескопа (ELT), будівництво якого триває в Чилі.

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Нагадаємо, у пустелі Руб-ель-Халі знайшли місто 5000-річної давнини.