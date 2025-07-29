Космічна енергія замість сонця: як життя може виживати під землею

Сонце / © Associated Press

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Космічні промені, які зазвичай вважають загрозою для життя, можуть виявитися його джерелом — принаймні під поверхнею планет. Нове дослідження показує, що високоенергетичне космічне випромінювання може забезпечувати мікроорганізми енергією в темних і холодних умовах, де відсутнє сонячне світло.

Дослідження опублікувало Phys.org.

Група вчених з Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, під керівництвом астрофізика Дімітра Атрі, змоделювала, як космічні промені впливають на підземні шари льоду або води. При зіткненні з молекулами води ці частинки спричиняють радіоліз — процес, у якому вивільнені електрони можуть бути використані мікроорганізмами як джерело енергії.

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Моделювання охопило різні тіла Сонячної системи: крижаний супутник Сатурна Енцелад, Європу — супутник Юпітера, а також Марс. Найвищий потенціал для підземного життя виявлено на Енцеладі, де товсті крижані шари можуть захищати рідку воду та сприяти утворенню енергії через радіоліз.

“Це відкриття змінює наше уявлення про те, де може існувати життя”, — зазначив Атрі.

За його словами, дослідники тепер розглядають можливість виживання мікробного життя не тільки на планетах з рідкою водою на поверхні, а й у середовищах, де вода прихована під землею і активується космічними променями.

Автори пропонують нову концепцію — радіолітичну зону придатності для життя. На відміну від класичної “зони Золотоволоски”, ця модель не прив’язана до температури

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