Космічна небезпека: до Землі наближається гігантський астероїд

Космічний простір знову нагадує про свою непередбачуваність. Вже 26 березня повз нашу планету на шаленій швидкості близько 37 332 кілометрів за годину промчить астероїд розміром із пасажирський автобус.

Про це повідомляє Newsweek.

Що відомо про астероїд 2026 FB4 та його «сусідів»

Космічний камінь, який отримав офіційну назву 2026 FB4, має діаметр близько 9 метрів. За даними Лабораторії реактивного руху NASA, він наблизиться до Землі на космічно незначну відстань — лише 650 тисяч кілометрів.

Однак це не єдиний об’єкт, який опиниться поблизу нашої планети цими днями. Астрономи також відстежують астероїд 2026 FB3 розміром із будинок. Його діаметр становить близько 16 метрів, а пролетить він на відстані 2,8 мільйона кілометрів від Землі. Крім того, пізніше цього тижня очікується наближення ще трьох подібних космічних тіл — 2026 FA3, 2026 FL4 та 2026 FX5.

«Якщо астероїд впаде на Землю, масштаби руйнувань значною мірою залежатимуть від його розміру та складу, а також від того, де саме він увійде в атмосферу», — зазначає видання.

Які наслідки може мати падіння астероїда

Вчені заспокоюють, що падіння каменя розміром до 91 метра в океан навряд чи спровокує масштабне цунамі, незалежно від того, впаде він посеред великої води чи ближче до берега. Якщо ж таке тіло вибухне в повітрі над густонаселеним регіоном, це може спричинити незначні пошкодження будівель. Однак більші астероїди здатні завдати серйозної шкоди, аж до руйнування житлових будинків та вибитих вікон.

NASA пояснює, що дрібні космічні камені стикаються із Землею постійно, але через свої крихітні розміри не завдають жодної шкоди. Вони просто згоряють в атмосфері, створюючи красиве явище «падаючих зірок».

