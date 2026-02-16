Космічна сенсація: NASA зафіксувало "цеглинки життя", які викидає міжзоряна комета

Комета / © Associated Press

Міжзоряна комета 3I/ATLAS, яка пролетіла повз Землю, викинула в космос будівельні блоки життя.

Про це повідомляє Live Science.

У NASA заявили про те, що серед органічних молекул, які викинула комета, були метанол, ціанід і метан. Ці молекули мають фундаментальне значення для біологічних процесів на Землі, але можуть також бути продуктом небіологічних процесів. Тобто, виявлення цих молекул не означає, що у комети було іншопланетне походження.

Науковці виявили комету 3I/ATLAS у липні 2025 року, коли помітили невідомий об’єкт, що проноситься зі швидкістю близько 221000 кілометрів на годину в межах орбіти Юпітера. На думку дослідників, вона мандрує в космосі мільярди років, набираючи швидкість, пролітаючи повз інші зірки та туманності. Пролетівши повз Сонце і досягнувши найближчої до нашої зірки точки (перигелію) наприкінці жовтня, комета в грудні наблизилася до нашої планети на відстань близько 270 мільйонів кілометрів.

Раніше повідомлялося, що до Сонця наближається нова комета, яка вже привернула увагу астрономів. Це, в першу чергу, пов’язано з її походженням. Вона входить до групи комет, які в окремих випадках ставали дуже яскравими на короткий час.