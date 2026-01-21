Космічна загадка: в галактиці Андромеди раптом зникла зірка

У Галактиці Андромеди зникла зірка / © скриншот з відео

Реклама

Ми звикли, що смерть великих зірок — це грандіозне шоу з вибухом наднової, яке видно за мільйони світлових років. Але в сусідній галактиці Андромеди сталося дещо дивне: масивний жовтий надгігант просто зник з радарів. Вчені підозрюють, що ми стали свідками рідкісного явища — «невдалої наднової», коли зірка колапсує в чорну діру без вибуху.

Про це пише IFLScience з посиланням на нові дослідження.

Астрономи досліджують таємниче зникнення зірки M31-2014-DS1. Жовтий надгігант, маса якого перевищувала масу Сонця удванадцятеро, спочатку став яскравішим 2014 року, а потім, між 2014-м і 2018-м, просто зник.

Реклама

«Тиха» смерть

Зазвичай зірки такого розміру завершують життя ефектно — вибухом наднової, після якого залишається нейтронна зірка або чорна діра. Але в цьому разі вибуху не було.

Одна з наукових груп, проаналізувавши дані телескопа Джеймса Вебба (JWST), висунула сміливу гіпотезу: це «невдала наднова».

Як це працює?

Зірка колапсує під власною вагою настільки швидко й потужно, що перетворюється на чорну діру одразу, «пропускаючи» етап вибуху.

Реклама

На місці колишнього гіганта телескоп знайшов лише слабке червоне свічення та оболонку з пилу. Вчені вважають, що це залишки матерії, які повільно падають у новонароджену чорну діру.

Космічна аварія

Втім, інша група дослідників закликає не поспішати з висновками. Їхній аргумент: якби там утворилася чорна діра, вона мала б випромінювати рентгенівські промені, поглинаючи матерію. Але рентгенівські телескопи «мовчать».

Альтернативна версія — злиття двох зірок. Можливо, M31-2014-DS1 зіткнулася з іншою зіркою, і цей процес утворив настільки щільну хмару пилу, що вона повністю закрила світло об’єкта від нас.

«Зрештою, хоча джерело значно тьмяніше за зірку-прародичку, його доля залишається невизначеною. Якщо це чорна діра — вона продовжить згасати. Якщо злиття — пил розсіється, і зірка знову засяє», — підсумовують науковці.

Реклама

Щоб поставити крапку в цій історії, найближчими роками телескоп Вебба продовжить спостереження за цим сектором галактики.

Нагадаємо, астрономи вперше зафіксували космічне зіткнення в іншій зоряній системі. Завдяки багаторічним спостереженням космічного телескопа «Габбл» астрономи змогли розв’язати одну з найцікавіших загадок екзопланетного пошуку останніх десятиліть.