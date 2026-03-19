Космічне "насіння": унікальні зразки астероїда змінюють теорію про виникнення життя

Дослідники знайшли «будівельні блоки» ДНК та РНК на далекому астероїді / © Associated Press

Реклама

Усі основні інгредієнти, необхідні для створення ДНК та РНК — молекул, що лежать в основі життя на Землі, — були офіційно виявлені у зразках породи, зібраних із далекого космічного астероїда Рюгу.

Про результати цього приголомшливого дослідження, опублікованого в авторитетному журналі Nature Astronomy, повідомляє Phys.org.

Місія Hayabusa-2 та космічна «капсула часу»

Астероїди, що мчать нашою Сонячною системою, дають науковцям рідкісний шанс вивчити ранню історію Всесвіту. Ще у 2014 році японський космічний апарат Hayabusa-2 вирушив у космічну подорож довжиною 3,2 млрд кілометрів, щоб здійснити посадку на Рюгу — астероїд шириною близько 900 метрів.

Реклама

Місія увінчалася блискучим успіхом: зонд зібрав два зразки гірських порід загальною вагою 5,4 грама і у 2020 році безпечно доставив їх на Землю. Дослідження минулого року вже показали наявність у цих зразках урацилу — однієї з чотирьох азотистих основ, що утворюють РНК. Тепер же японська команда дослідників продемонструвала, що в породі містяться абсолютно всі нуклеооснови як для ДНК, так і для РНК: урацил, аденін, гуанін, цитозин і тимін.

Чи було на астероїді життя

Провідний автор дослідження, біохімік Тосікі Кога з Японського агентства з науки і технологій щодо вивчення морських надр (JAMSTEC), застерігає від поспішних висновків. За його словами, знахідка зовсім не означає, що на Рюгу коли-небудь існувало життя у звичному для нас розумінні.

«Натомість їхня присутність [нуклеїнових кислот — ред.] вказує на те, що примітивні астероїди могли виробляти та зберігати молекули, які є важливими для хімії, пов’язаної з походженням життя», — пояснив науковець.

Астробіолог Сезар Менор Сальван з іспанського Університету Алькала також підкреслив, що походження життя не обов’язково відбувалося просто в космічному вакуумі. Однак ці дані, разом із минулорічними результатами американського дослідження астероїда Бенну, дають науковцям чітке уявлення про те, які органічні матеріали здатні формуватися в пребіотичних умовах у будь-якій точці Всесвіту.

Реклама

Унікальний зв’язок з аміаком

Окрім самих нуклеооснов, японська команда виявила іншу вкрай важливу деталь: чітку кореляцію між співвідношенням цих «будівельних блоків» та концентрацією аміаку — ще однієї хімічної речовини, критично важливої для біологічних процесів.

Тосікі Кога зазначає, що жоден із відомих нині механізмів формування не передбачає такого зв’язку. Це може вказувати на раніше невідомий шлях утворення нуклеооснов у матеріалах ранньої Сонячної системи. Експерти вже називають це відкриття унікальним, адже воно має величезне значення для розуміння того, як саме на нашій планеті зародилося життя.

Нагадаємо, апарат NASA зібрав на астероїді пил, старший за Сонце. Нові дослідження зразків з астероїда Бенну виявили унікальні матеріали, сформовані до народження нашої Сонячної системи, та мінерали з водою, яка існувала мільярди років тому.